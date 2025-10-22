Nächste Insolvenz in der Baubranche: 73 Dienstnehmer betroffen

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gab, wurde über das Vermögen der NAB GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Eisenstadt eröffnet.

Das Unternehmen im Bereich Anlagebau tätig. Im Betrieb sind laut AKV aktuell 73 Dienstnehmer beschäftigt. Die Insolvenz werde unter anderem auf Investitionsrückgänge aufgrund der anhaltenden Rezession und den daraus resultierenden finanziellen

Engpässen zurückgeführt. „Zudem musste die Schuldnerin massive Forderungsausfälle hinnehmen“, heißt es in der AKV-Aussendung.

Verbindlichkeiten in Höhe von 5,8 Mio. Euro

Im Eigenantrag werden die Verbindlichkeiten laut AKV mit rund 5,8. Mio. Euro beziffert, wobei davon ca. 2,8. Mio. Euro Lieferantengläubiger entfallen würden. Betroffen sind 181 Gläubiger. Ein Unternehmensfortbetrieb werde nicht angestrebt, wie der AKV berichtet. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 17:06 Uhr aktualisiert