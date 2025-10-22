Baustopp für Projekt: Installationsbetrieb ist insolvent

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde über das Vermögen der Schwaiger Bad & Energie GmbH & Co KG, sowie der Schwaiger Bad & Energie GmbH, beim Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet.

Bei dem betroffen Unternehmen handelt es sich um einen Installationsbetrieb. Von der Insolvenz sind insgesamt 17 Dienstnehmer betroffen, wie der AKV berichtet. „Die Antragstellerin führt Kostensteigerungen sowie Veränderungen in der Auftragslage als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten an“, heißt es in der Aussendung. Besonders betroffen sei man vom Baustopp des Projekts „Six Senses“ am Pass Thurn im Oberpinzgau. „Es gelang nicht, ausreichende Ersatzprojekte zu lukrieren, um die entstandene Lücke zu schließen. Infolge dieser Entwicklungen musste die Zahlungsunfähigkeit bekanntgegeben und der vorliegende Konkursantrag gestellt werden“, informiert der AKV.

44 Gläubiger betroffen

Laut der vorliegenden Gläubigerliste seien 44 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. „In der Bilanz zum Stichtag 29.02.2024 werden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,431 Millionen Euro ausgewiesen. Das Anlagevermögen wird in derselben Bilanz mit rund 100.000 Euro angegeben“, heißt es in der Aussendung. Zudem sollen offene Kundenforderungen im Umfang von etwa 171.000 Euro bestehen. Die Werthaltigkeit der Aktiva sei im weiteren Verlauf des Verfahrens jedoch noch zu überprüfen.

Unternehmen soll nicht fortgeführt werden

Der Betrieb wurde bislang nicht geschlossen; die Mitarbeiter sind gegenwärtig auf Baustellen tätig, infomriert der AKV. „Allerdings sehen sich die Antragsteller nicht in der Lage, das Unternehmen fortzuführen, und es wird keine Sanierung angestrebt“, heißt es in der Aussendung weiter. Einer Betriebsschließung im Rahmen des Insolvenzverfahrens sei

bereits im Zuge der Antragstellung zugestimmt worden.

