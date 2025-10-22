750 Fahrten trotz Invalidenrente? „Busfahrer“ vor Gericht

Wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit musste sich ein Bosnier vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in den vergangenen fünf Jahren mehr als 750 Fahrten nach Bosnien und Kroatien durchgeführt zu haben.

Zu einem außergewöhnlichen Fall kam es am vergangenen Montag vor Gericht in Vorarlberg. Ein ansässiger Bosnier soll fünf Jahre lang als Busfahrer gearbeitet haben und das, obwohl der 61-Jährige Arbeitslosengeld sowie Invalidenrente bezogen hat. Insgesamt soll er den Staat damit um rund 30.000 Euro betrogen haben.

Angeklagter soll für befreundetes Busunternehmen gearbeitet haben

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll der Angeklagte in den vergangenen fünf Jahren mehr als 750 Fahrten nach Bosnien beziehungsweise Kroatien gemacht haben. Dabei soll er für ein befreundetes Busunternehmen gearbeitet und dafür natürlich auch Geld bekommen haben. Der Invaliditätsrentner bestreitet das im Prozess jedoch.

Unzählige Fahrten zwischen Bosnien und Österreich

Die Fahrten soll er dabei mit seinem eigenen Auto und später mit dem VW-Kleinbus seiner Frau durchgeführt haben – denn einen Busführerschein besitzt er nicht. Laut dem Bericht sollen sowohl seine Ehefrau als auch der gemeinsame Sohn das im Zeugenstand bestätigt haben. Er sei außerdem mit anderen Autos hin- und hergefahren. Diese sollen Verwandten in Deutschland, Österreich, Bosnien und der Schweiz gehören. Wie oft der Angeklagte in den letzten Jahren über die Grenze gefahren ist, wusste er nicht und zeigte sich laut der „Kronen Zeitung“ sehr erstaunt, als die Staatsanwaltschaft klarstellte, dass es 752 Grenzübertritte mit 24 verschiedenen Autos gewesen sein sollen.

Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Der Bosnier bestand allerdings darauf, dass er nicht als Busfahrer für ein befreundetes Unternehmen gearbeitet habe und auch nicht bezahlt worden sei. Seinen Aussagen nach habe er nur einmal sechs Fahrgäste mit dem Kleinbus mitgenommen – aber nur, weil der Bus eines befreundeten Unternehmens kurz vor der Grenze eine Panne gehabt habe.

Anonyme Anzeige gegen Bosnier

Im März vergangenen Jahres wurde der Bosnier kurz vor dem Karawankentunnel von der Polizei angehalten. Mit an Bord: sechs Fahrgäste. Grund für die Anhaltung war eine anonyme Anzeige gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft plädierte deshalb für einen Schuldspruch. Allerdings endete der Prozess mit einem Freispruch von allen Vorwürfen – Grund dafür war ein Mangel an Beweisen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.