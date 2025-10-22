Lotto-Ziehung: Diese Zahlen wurden beim Vierfachjackpot gezogen

Am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, gibt es wieder Chancen auf hohe Gewinne: Neben dem Vierfachjackpot wartet auch beim Joker ein Doppeljackpot.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, geht es um über 4,4 Millionen Euro.

Bei der vergangenen Lotto-Ziehung am Sonntag, 19. Oktober 2025, hat erneut niemand den Lotto-Sechser geknackt. Grund zur Freude gab es trotzdem für zwei Österreicher: Sie dürfen sich jeweils auf fast 100.000 Euro freuen. Mehr dazu hier: Warum die „14“ gleich zwei Mal einen neuen Lotto-Millionär „verhinderte“

Ziehung am Sonntag: LottoPlus und Joker

Ähnlich sah es auch beim Joker aus: Hier gab es ebenfalls keinen Jackpot. Und auch beim LottoPlus hatte keiner das richtige Händchen für den Hauptgewinn. Dafür durften sich 32 LottoPlus-Fünfer über einen Gewinn von jeweils mehr als 8.600 Euro freuen.

Jackpot-Chancen am Mittwoch

Wenn du bisher kein Glück hattest, könnte das richtige Händchen bei der Ziehung am Mittwoch, dem 22. Oktober, große Gewinne bringen. Beim Lotto „6 aus 45“ geht es immerhin um 4,4 Millionen Euro. Und beim Joker? Dort wartet ein Doppeljackpot im Wert von 500.000 Euro.