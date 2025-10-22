Gas, Öl oder Holz? So heizen die Österreicher wirklich

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Der Winter steht vor der Tür, und es wird wieder notwendig zu heizen. Doch wie heizen die Österreicher eigentlich?

Im Österreich heizen die meisten noch immer mit fossilen Brennstoffen. Das zeigt der neue Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser, der erstmals umfassende Daten zur Wärmeversorgung im österreichischen Mehrfamilienhaus-Bestand liefert. Ausgewertet wurden dafür der Verbrauch und die Kosten für Heizung und Warmwasser. Dabei wurden rund 250.000 Wohnungen in etwa 13.000 Gebäuden herangezogen. Die Daten wurden anschließend mit neun weiteren europäischen Ländern wie Deutschland, Ungarn und Italien verglichen.

Österreich heizt vorwiegend mit Erdgas und Heizöl

„Der Atlas unterstreicht die Bedeutung klimafreundlicher Maßnahmen in der Wärmeversorgung und zeigt Potenziale auf, um den Umstieg auf emissionsarme Energieträger für Verbraucher*innen zu erleichtern“, betont Techem Austria Geschäftsführer, Karl Moll. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt eindeutig: Österreich heizt vorwiegend mit fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Heizöl – ähnlich ist es auch in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Schaut man sich allerdings den Anteil erneuerbarer Energien, wie etwa Holz, beim Heizen an, liegt Österreich im europäischen Vergleich ganz vorne. Positiv ist aber, dass Fernwärme teilweise mit regenerativen Komponenten wie Bio-Methan betrieben wird.

So heizen die Bundesländer in Österreich

Betrachtet man die Bundesländer einzeln, zeigt die Analyse deutliche regionale Unterschiede. Erdgas wird besonders in Vorarlberg (70,1 Prozent), Wien (62,4 Prozent), dem Burgenland (57,1 Prozent) und Tirol (48,3 Prozent) genutzt. Die Steirer und Oberösterreicher hingegen heizen überwiegend mit Fernwärme. Tiroler, Kärntner und Salzburger nutzen neben Fernwärme am meisten Heizöl. Holz wird vor allem im Burgenland (14,3 Prozent) und Niederösterreich (11,8 Prozent) verwendet. Strom wird, außer in Wien, eher kaum genutzt

Förderung für Heizsysteme in Österreich

Dabei ist ökologisches Heizen ohne großen Aufwand möglich. „Mit gezielten Investitionen und dem Engagement aller Beteiligten kann die Nutzung fossiler Energieträger in österreichischen Mehrfamilienhäusern deutlich reduziert werden. Praktische Lösungsansätze bietet etwa der Umstieg auf Wärmepumpen“, betont Moll. Sie nutzen Umweltenergie, arbeiten lokal schadstofffrei und sind im Betrieb kostengünstiger als Öl oder Gas. Laut Moll sind bereits 30 Prozent der Heizungsanlagen im Bestand für Wärmepumpen geeignet, mit einem Heizkörpertausch sogar bis zu 60 Prozent. Übrigens: Die Modernisierung von Heizsystemen wird sogar gefördert. Mehr dazu hier: Diese Förderung in Österreich kann jetzt beantragt werden

Effizientes Heizen durch digitale Messsysteme

Messgeräte wie Kälte- und Wärmezähler, Heizkostenverteiler und Wasserzähler ermöglichen außerdem eine präzise Verbrauchskontrolle und sind per Funk fernauslesbar. Rund 82 Prozent der Geräte in Österreich sind bereits fernauslesbar. „Beim effizienten Umgang mit Energie ist die Digitalisierung ein wesentlicher und bestimmender Faktor. Die Möglichkeit, den Energieverbrauch laufend einzusehen und gegenzusteuern gibt den Verbraucher*innen individuellen Spielraum für nachhaltiges Handeln mit den verschiedenen Energieressourcen“, erklärt Moll zum Abschluss. Bis zur flächendeckenden Fernablesbarkeit aller Geräte bis 2027 sind allerdings noch technische Optimierungen nötig.