Ab heute: Diese Förderung bringt für viele Österreicher 150 Euro

Für sozial bedürftige Niederösterreicher gibt es für die kommende Heizperiode Unterstützung. Wie das Ganze abläuft und wer berechtigt ist, kannst du hier nachlesen.

Die Teuerung in Österreich macht vielen zu schaffen. Deswegen hat die niederösterreichische Landesregierung für sozial bedürftige Niederösterreicher die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses für die kommende Heizperiode beschlossen.

Wie kann ich den Heizkostenzuschuss beantragen?

Konkret geht es um einen einmaligen Zuschuss von 150 Euro. Beantragt werden kann er ausschließlich bei der zuständigen Gemeinde, in der sich der Hauptwohnsitz der antragstellenden Person befindet. Der Antrag ist ab dem 22. Oktober bis spätestens 31. März 2026 möglich. Die NÖ Landesregierung entscheidet über die Gewährung und die Höhe des Heizkostenzuschusses. Die Auszahlung erfolgt direkt auf das vom Antragsteller angegebene Bankkonto.