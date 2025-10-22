Ein letzter Tauchgang: Holger genießt seine Leidenschaft noch einmal

Mit einem Schlag kann sich das ganze Leben ändern. Doch was, wenn deine größte Leidenschaft plötzlich unerreichbar scheint? Dann kommt die Wunscherfüllung des Vereins Rollende Engel ins Spiel.

Ein schwerer Schlaganfall und eine Krebsdiagnose können ein Leben in Sekunden verändern. So erging es auch Holger. Seine größte Leidenschaft war es, um die Welt zu reisen und in den Meeren zu tauchen. Plötzlich war all das vorbei. Der Mann, der einst die Freiheit unter Wasser genoss, muss jetzt in einem Pflegezentrum leben und wird rund um die Uhr betreut.

Letzter Herzenswunsch: „Einmal noch ins Haus des Meeres nach Wien zu fahren.“

Doch leider verschlechtert sich sein Zustand zunehmend. Deshalb wurde der Verein „Rollende Engel“ informiert. Sein letzter großer Wunsch ist es, noch einmal seiner Leidenschaft ein Stück näherzukommen: „Einmal noch ins Haus des Meeres nach Wien zu fahren.“

Ein Tag voller Vorfreude

Die Wunscherfüller Sabrina, Manfred und Florian ließen sich das natürlich nicht nehmen und konnten Holger zusammen mit seiner Lebensgefährtin abholen. Die Aufregung, die Holger an diesem Tag gespürt haben muss, kann sich jeder gut vorstellen. Noch einmal konnte er alle Meeresbewohner hautnah erleben und bewundern. Nach einer kurzen Fahrt waren sie seinem Wunsch schon ein Stück näher: Über einen Seiteneingang wurden sie ins Museum gebracht und von Lukas empfangen. Er übernahm die Aufgabe als „Guide“ und erklärte Holger alles.

©Verein Rollende Engel | Holger erfüllt sich einen letzten großen Wunsch.

Unvergessliches Meer-Abenteuer für Holger

Und dann war es endlich so weit: Holger wurde zum großen Aquarium mit den imposanten Fischen gebracht. Der Ausflug hatte sich gelohnt – die Augen des Hobbytauchers wurden immer größer beim Bewundern der Tiere. Auch das Museumsteam wollte diesen besonderen Tag unvergesslich machen und organisierten eine Sonderfütterung der großen Wasserschildkröte. So erlebte Holger ein spektakuläres Highlight, das er sicher nicht so schnell vergessen wird.

Ein Tag voller Freiheit

Viele Monate lang konnte er krankheitsbedingt sein Zimmer nicht mehr verlassen. An diesem einen Tag aber fühlte er sich für einige Stunden wieder wie früher – wie damals, als er noch tauchen und mit Haien schwimmen konnte. Jetzt durfte er sie vom Beckenrand aus beobachten. Zum krönenden Abschluss genoss Holger die Aussicht über Wien, bevor es zurück ins Pflegezentrum ging.