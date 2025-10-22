Donnerstag in Österreich: Kaltfront bringt Regen und Wind

Die Österreicher müssen sich am Donnerstag auf wechselhaftes Wetter einstellen: Eine Kaltfront zieht von Westen ins Land, bringt Regen, Wind und sinkende Schneefallgrenzen. Zeitweise kann sich auch die Sonne zeigen.

Eine markante Kaltfront zieht am Donnerstag von Westen ins Land. „Im Westen und Süden überwiegen ganztägig die Wolken, nördlich des Alpenhauptkamms gibt es noch längere föhnige Auflockerungen und auch im Norden, Osten und Südosten zeigt sich abseits von Frühnebelfeldern zumindest am Vormittag zeitweise die Sonne“, so die GeoSphere Austria.

Bis zu 20 Grad erwartet

Im Laufe des Tages breiten sich Wolken, Regen und Regenschauer nach Osten aus und erreichen gegen Abend auch den äußersten Osten und Südosten. Hinter der Front sinkt die Schneefallgrenze schnell auf 1300 bis 1700 Meter. Vor der Front weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Süden, mit Durchzug der Front dreht er auf West und bringt teils stürmische Böen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad, tagsüber steigen sie je nach Region auf 12 bis 20 Grad.