Drama in Tirol: Mädchen (10) stürzt in Gletscherspalte

Am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025 gegen 11.20 Uhr kam es im Schigebiet Hintertuxer Gletscher (Gemeinde Tux) in Tirol zu einem Gletscherspaltensturz. Ein 10-jähriges Mädchen fiel mehrere Meter in die Tiefe.

Ein 10-jähriges serbisches Mädchen hielt sich als Mitglied einer serbischen alpinen Trainingsgruppe im Schigebiet Hintertuxer Gletscher auf. „Es missachtete die Anweisungen des 40-jährigen Trainers und fuhr mit den Schiern auf der Anfahrt zur Trainingsstrecke im Bereich der roten Piste Nr. 9 in den ungesicherten Schiraum (3100 m), worauf es in eine Gletscherspalte fiel und in 6 Metern Tiefe an einem Felsen zum Liegen kam“, berichtet die Polizei.

Mädchen in Gletscherspalte lokalisiert

Über Notruf wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Das Mädchen konnte schließlich von den Rettungskräften in der Spalte mit einer Gesamttiefe von 10 Metern lokalisiert und mit großem Aufwand geborgen werden. Es klagte über Handschmerzen und wurde deshalb zur Abklärung mit dem NAH „ALPIN-5“ in das BKH Schwaz geflogen. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „ALPIN-5“, die Bergrettung Tux mit 10 Kräften, der Polizeihubschrauber „LIBELLE“ und 1 Alpinpolizist