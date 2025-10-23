Skip to content
In Steinbach (Bezirk Oberpullendorf) kam ein 44-jähriger Mann beim Verladen eines Baggers ums Leben
Burgenland
23/10/2025
Ermittlungen laufen

Tödliches Unglück in Steinbach: Baggerschaufel trifft Mann (44)

Am Mittwoch, dem 22. Oktober 225 ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall in Steinbach (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

In Steinbach kam am Mittwoch kam es gegen 20 Uhr zu einem schrecklichen Vorfall. „Beim Verladen eines Minibaggers auf einen LKW wurde ein 44-jähriger Mann durch die Baggerschaufel tödlich verletzt“, berichtet die Polizei. Weiter heißt es: „Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordnet. Ermittlungen werden fortgesetzt.“

