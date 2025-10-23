Tödliches Unglück in Steinbach: Baggerschaufel trifft Mann (44)

In Steinbach kam am Mittwoch kam es gegen 20 Uhr zu einem schrecklichen Vorfall. „Beim Verladen eines Minibaggers auf einen LKW wurde ein 44-jähriger Mann durch die Baggerschaufel tödlich verletzt“, berichtet die Polizei. Weiter heißt es: „Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordnet. Ermittlungen werden fortgesetzt.“