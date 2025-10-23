/ ©Montage: Canva
Tödliches Unglück in Steinbach: Baggerschaufel trifft Mann (44)
Am Mittwoch, dem 22. Oktober 225 ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall in Steinbach (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland.
In Steinbach kam am Mittwoch kam es gegen 20 Uhr zu einem schrecklichen Vorfall. „Beim Verladen eines Minibaggers auf einen LKW wurde ein 44-jähriger Mann durch die Baggerschaufel tödlich verletzt“, berichtet die Polizei. Weiter heißt es: „Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordnet. Ermittlungen werden fortgesetzt.“
