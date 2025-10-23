Wetterwarnung: Tief Joshua bringt Starkregen, Sturmböen und Schnee

Das Sturmtief "Joshua" steuert auf Österreich und hat Starkregen, Sturmböen und Kälte im Gepäck. Regional wird Niederschlag bis zu 70 Liter pro Quadratmeter sowie Sturmböen von über 100 km/h erwartet. Mehr dazu erfährst du hier.

„Am Donnerstag zieht im Laufe des Tages von West nach Ost eine Kaltfront über Österreich, mit stürmischem Wind und kräftigem Regen. Außerdem schneit es auf einigen Passstraßen zum ersten Mal in diesem Herbst“, prognostizierte Simon Hölzl von der GeoSphere Austria bereits am Mittwoch. Weiter heißt es: „Die Front erreicht am Donnerstag am frühen Nachmittag Vorarlberg und ist im Laufe des Abends Wien und Graz.“

Sturmböen über 10 km/h möglich

Die GeoSphere informierte bereits am Mittwoch: Mit dem Durchzug der Kaltfront sind in weiten Teilen Österreichs Windböen zwischen 60 und 80 km/h zu erwarten, in exponierten Lagen kann es noch stärker wehen. Auf den Bergen erreicht der West- bis Nordwestwind zeitweise über 100 km/h. Zudem bringt die Kaltfront Regenschauer, lokal auch mit Blitz und Donner, wissen die Experten. Besonders im Süden Österreichs können sich in kurzer Zeit 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter ansammeln. In den Karnischen Alpen und den Karawanken sind sogar noch größere Mengen möglich

Sturmtief Joshua bringt Kälte, Sturm und Regen

Die Unwetterzentrale warnt vor dem Sturmtief Joshua, das vom Atlantik in Richtung Deutschland zieht und am späten Nachmittag bzw. Abend dann Österreich treffen soll. „Joshua“ bringt eine markante Kaltfront mit sich und hat „teils stürmischer Westwind“ und „kräftigen Regen“ im Gepäck. Weiter heißt es in der Prognose der Unwetterzentrale: „Der Donnerstag startet im Süden und Osten oft mit Hochnebel, entlang der Nordalpen scheint dagegen bei kräftig bis stürmisch auffrischendem Südföhn zeitweise die Sonne. In Vorarlberg überwiegen von Beginn an die Wolken und es regnet ab und zu. Tagsüber lockert es bei kräftig auffrischendem Südwind auch im Osten etwas auf, im Westen und Süden werden die Wolken im Tagesverlauf dagegen dichter und immer häufiger fällt Regen.“

©Screenshot uwz.at Die aktuelle Warnkarte der Unwetterzentrale (Stand 7.45 Uhr)

„Schwere Sturmböen möglich“

Ab den Nachmittagsstunden jedoch soll die Kaltfront Österreich erreichen: „Am späten Nachmittag und am Abend breitet sich dann mit Durchzug einer Kaltfront schauerartig verstärkter Regen ostwärts aus, besonders im Süden sowie von den Kitzbüheler Alpen bis ins Mittelburgenland regnet es zeitweise kräftig. Stellenweise sind auch Kaltfrontgewitter zu erwarten!“ Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1000 m ab. Der Wind frischt an der Alpennordseite bzw. am Abend im Osten stürmisch aus West auf, so die Experten von der Unwetterzentrale. Weiters wird ergänzt: „Punktuell sind auch schwere Sturmböen möglich.“ Nach Mitternacht soll sich die Lage wieder langsam beruhigen. „Wind und Regen werden schwächer, klingen aber nicht überall ab“, heißt es in einem Posting von Skywarn.

So lange gelten die Warnungen Sturm: Die Warnungen gelten von Donnerstagvormittag bis in die Nacht auf Freitag.

Starkregen: Die Warnungen laufen meist von Donnerstagnachmittag bis Freitag frühmorgens.

Regenwarnung für Kärnten: Bis zu 70 Liter pro Quadratmeter

Für Kärnten wird Niederschlag von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter prognostiziert. Regional wurde sogar eine Wetterwarnung der Stufe „Rot“ von der Unwetterzentrale herausgegeben. Diese betrifft die Bezirke Hermagor, Klagenfurt (Land) und Villach Land. Am Nachmittag erfasst der Regen weite Teile Kärntens. Am Abend regnet es dann im ganzen Land intensiv – örtlich sind sogar Gewitter möglich. Zwischen Tauern und Nockbergen, aber auch in vielen Tälern, sind Sturmböen bis 80 km/h zu erwarten. Auch in anderen Landesteilen weht lebhafter bis kräftiger Wind. Dazu kommt intensiver Regen: Für große Teile Kärntens gilt eine Regenwarnung – erwartet werden 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, stellenweise sogar bis zu 70 Liter.

Kräftiger Regen in der Steiermark

Auch in der Steiermark werden am Donnerstag große Regenmengen erwartet. Der Vormittag bringt in einigen Niederungen Nebel, abseits davon regiert in der ersten Tageshälfte noch Sonnenschein. Ungemütlich wird es dann in der zweiten Tageshälfte: „Am Nachmittag nehmen die Wolken zu und in der westlichen Obersteiermark beginnt es vorerst leicht zu regnen. In den Abend- und ersten Nachtstunden zieht eine markante Kaltfront über die Steiermark. Sie bringt kräftigen Regen, merkbare Abkühlung und vorübergehend lebhafte bis stürmische Windböen aus Nordwest. Auch Blitz und Donner können dabei sein“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Experten warnen vor „stürmischen Böen“ in Wien

Auch in Wien bringt der Vormittag einen Mix aus Nebel und Sonne. „Am Nachmittag ziehen dann von Westen allmählich immer dichtere Wolken auf und gegen Abend ist mit teils kräftigem Regen bzw. einigen Regenschauern zu rechnen“, so die GeoSphere. Der Wind bläst anfangs schwach bis mäßig, tagsüber für ein paar Stunden auflebend aus Südost. „Ab dem Abend sind mit Winddrehung auf West sogar stürmische Böen zu befürchten!“, warnen die Experten.

Schneefall in der Nacht auf Freitag

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag mit der Kaltfront rasch auf etwa 1600 bis 1400 Meter Seehöhe, in der Nacht auf Freitag dann auf etwa 1000 Meter. „Somit schneit es am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag auf vielen Passstraßen zum ersten Mal in diesem Herbst“, prognostizierte Meteorologe Simon Hölzl von der GeoSphere Austria, „mit Schnee oder Schneematsch muss man am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag zum Beispiel auf den Pässen Timmelsjoch, Kühtaisattel, Hahntennjoch, Arlberg und Gerlos rechnen, eventuell auch im Bereich der Felbertauernportale.“