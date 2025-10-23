Jetzt reagiert Strache: Facebook-Post bringt Pensionistin vor Gericht

Eine 68-jährige Burgenländerin wurde nach einem Facebook-Post über Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu 6.000 Euro Strafe verurteilt. Jetzt bittet sie im Netz um Hilfe – und Strache reagiert mit klaren Worten.

Ein Klick mit Folgen: Vor drei Jahren teilte die Burgenländerin Veronika F. auf Facebook einen Beitrag über Heinz-Christian Strache. Laut der 68-Jährigen „ohne böse Absicht“. Doch der Post enthielt laut Gericht falsche Behauptungen über den Ex-FPÖ-Chef. Das Facebook-Urteil fiel hart aus: 6.000 Euro Strafe. „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, musste ich bitter erfahren“, schreibt die Pensionistin auf der Spendenplattform GoFundMe. 5 Min hat darüber berichtet.

Spendenaktion Burgenland erreicht Ziel

Für die seh- und gehbehinderte Frau ist das Urteil eine Katastrophe. Sie lebt von der Mindestpension, ihre Lage sei „finanziell und psychisch dramatisch“. Laut ihrer Tochter wurde eine Ratenzahlung von 200 Euro pro Monat vereinbart. Offizielle Hilfe? Fehlanzeige. Darum startete die Familie eine Spendenaktion im Burgenland – und das Ziel von 6.000 Euro wurde sogar übertroffen. Im Netz zeigen viele User Mitgefühl für die betroffene Pensionistin.

Strache Klage sorgt für Diskussionen

Doch der Fall ist kein Einzelfall. Schon mehrere Personen mussten sich wegen geteilter Posts über Strache vor Gericht verantworten. Auch drei Steirerinnen standen wegen übler Nachrede vor dem Strafrichter – 5 Minuten berichtete. Strache betont, er sei seit Jahren Ziel von „Verleumdungen und Falschbehauptungen“. Gegen diverse Medien habe er erfolgreich geklagt. „Die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Rufschädigung wurde klar überschritten“, so Strache.

Strache verteidigt rechtliche Schritte

Strache stellt jetzt via Facebook klar: „Wer diffamierende Inhalte teilt, trägt Verantwortung – egal ob jung oder alt.“ Mehreren Privatpersonen sei vor einer Klage eine faire, außergerichtliche Einigung angeboten worden. „Über zehn Personen haben das Angebot angenommen – rund 30 nicht“, erklärt Strache. Für letztere sei eine gerichtliche Klärung notwendig gewesen. Der Politiker verweist darauf, dass auch während des Verfahrens mehrfach Vergleichsmöglichkeiten bestanden hätten.

Kritik an Medien und Politik

Der ehemalige Vizekanzler teilt auch gegen Medien aus. Diese hätten laut ihm durch verfälschte Berichte erst die Klagen ausgelöst. „Die gleichen Medien, die mich verleumdeten, empören sich jetzt scheinheilig über die Urteile“, so Strache. Zudem ortet er politische Stimmungsmache. „SPÖ und Co. versuchen, solche Fälle für ihre Zwecke auszuschlachten“, kritisiert er. Sein Ziel bleibe: Rechtsgleichheit, Schutz der Privatsphäre und Löschung falscher Inhalte im Netz.

Facebook Urteil sorgt weiter für Aufsehen

Der Fall aus dem Burgenland bewegt weiter die Online-Community. Viele sehen darin eine Warnung: Ein geteilter Facebook-Post kann schwerwiegende Folgen haben. Während Strache auf Gerechtigkeit pocht, hoffen Unterstützerinnen auf Nachsicht für die Pensionistin. Die „Strache Klage“ und das Facebook Urteil zeigen einmal mehr, wie schmal der Grat zwischen Meinungsfreiheit und Rufschädigung im Netz geworden ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 09:24 Uhr aktualisiert