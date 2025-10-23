Im Krankenhaus: Salzburger Landesrat Schwaiger verstorben

Anfang der Woche musste der Salzburger Landesrat Josef Schwaiger wegen eines „akutmedizinischen Notfalls“ ins Spital. Donnerstagmorgen folgt die traurige Nachricht: Er ist im Krankenhaus verstorben.

Ein akutes Nervenleiden war es am 1. Oktober 2025, das den Salzburg Finanz- und Agrarlandesrat Josef Schwaiger, einige Zeit außer Gefecht setzte, er musste deshalb sogar behandelt werden. Vor einer Woche hat er dann noch gemeinsam mit Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek das Budget für das kommende Jahr präsentiert. Wegen eines „akutmedizinischen Notfalls“ musste er wieder im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut werden, hieß es am Montag.

Salzburger Landesrat im Krankenhaus verstorben

Wie Medien berichten, ist der 60-Jährige in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus verstorben. Seine Amtsgeschäfte übernimmt Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, welche ihn auch während seines Spitalsaufenthalts interimistisch vertreten hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 09:20 Uhr aktualisiert