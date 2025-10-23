Psychischer Ausnahmezustand: Frau beißt Polizisten in Wien blutig

Eine 31-Jährige biss am Mittwoch in Wien einem Polizisten in die Hand, als sie in einem psychischen Ausnahmezustand plötzlich aggressiv wurde. Der Beamte wurde verletzt, die Frau festgenommen und in ein Spital gebracht.

Eine 31-jährige Slowakin befand sich offenbar aufgrund persönlicher Beziehungsprobleme in einem psychischen Ausnahmezustand. Da eine Eigengefährdung nicht auszuschließen war, wurden Polizisten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel hinzugezogen und ein Amtsarzt verständigt.

Frau attackierte Polizisten

„Während des Wartens wurde die Frau plötzlich aggressiv und attackierte die Beamten. Dabei biss sie einem Polizisten in die Hand und ließ mehrere Sekunden lang nicht los“, berichtet die Polizei. Weiters wird informiert: „Unter Anwendung von Körperkraft konnte die Frau festgenommen und anschließend in ein Spital gebracht werden. Der Polizist musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Er erlitt durch den Biss eine offene Wunde.“