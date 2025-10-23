Eltern fanden Jungen (13) tot: Obduktion offenbart schockierende Details

Nach dem Tod eines 13-jährigen Buben in Leobendorf steht nun fest: Der Schüler starb an einer Drogen-Überdosis. Das ergab ein toxikologische Gutachten. Nun wird ermittelt, von wem er die Drogen bekommen hat.

Nach dem Tod eines 13-Jährigen in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) Ende August liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Demnach ist der Schüler an einer Drogen-Überdosis gestorben. Das toxikologische Gutachten habe ergeben, dass der Bub infolge einer Mischintoxikation von Morphinen und Benzodiazepinen ein tödliches Lungenödem erlitten hat, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, am Donnerstag gegenüber der APA dementsprechende Medienberichte.

Ermittlungen laufen weiter

„Es laufen Erhebungen, ob wir ausforschen können, von wem er das Suchtgift bezogen hat“, sagte die Behördensprecherin. Ermittelt wird wegen des Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz. Auch der Verdacht einer fahrlässigen Tötung steht im Raum.

Eltern fanden Schüler tot in Zimmer

Wie oe24.at berichtete, war der Teenager in seinem Zimmer daheim bei seinen Eltern entdeckt worden. Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des Schülers feststellen. Der damals gehegte Verdacht, dass er durch eine Überdosis an Drogen gestorben sei, hat sich nun bestätigt. Nun stellt sich für die Ermittler die Frage, von wem er die Drogen bezogen hat und ob jemand für den Tod des Buben verantwortlich gemacht werden kann.

