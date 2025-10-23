Familienstreit eskaliert: 55-Jähriger mit Waffen in Salzburg gestoppt

Ein 55-Jähriger bedrohte mehrere Familienmitglieder und verletzte zuvor seine Lebensgefährtin. In Salzburg wurde er festgenommen, sein Fahrzeug wurde durchsucht und dabei ein Totschläger sowie ein Brandbeschleuniger gefunden.

Am Vormittag des 22. Oktober erstattete ein Ehepaar Anzeige, nachdem der 55-jährige Schwiegersohn aus Oberösterreich mehrere Familienmitglieder bedrohte. In Nacht zuvor soll der Mann bereits seine Lebensgefährtin in Oberösterreich verletzt haben. Aufgrund der konkreten Gefährdungslage leitete die Polizei Salzburg mit der Polizei Oberösterreich umgehend Fahndungsmaßnahmen ein.

Totschläger und Brandbeschleuniger sichergestellt

Der Beschuldigte konnte schließlich im Stadtgebiet von Salzburg, mit seinem Pkw angehalten und im Zuge eines koordinierten Zugriffs von Spezialkräften festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden ein Totschläger, sowie ein Brandbeschleuniger sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert.