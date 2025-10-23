Nach 20 Jahren: Mitarbeiterin erlebt gleich zwei böse Überraschungen

Nach über 20 Jahren wurde eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Krems gekündigt. Sie ist dem Sparstift der Geschäftsführung zum Opfer gefallen, die sich dann scheinbar auch gleich einige Zahlungen sparen wollte.

Mehr als 20 Jahre lang war eine Mitarbeiterin im selben Unternehmen angestellt - bis gleich zwei böse Überraschungen auf sie einhagelten.

Die langjährige Mitarbeiterin ist gekündigt und auch direkt dienstfrei gestellt worden, berichtet die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich. Doch das wars noch nicht mit den bösen Überraschungen. Bei der Endabrechnung fehlten nämlich sowohl Resturlaub als auch Mehrarbeitsstunden. Aber: „Ohne schriftliche Vereinbarung dürfen diese Zeiten nicht einfach als verbraucht gelten“, stellt die AK-Bezirksstelle in Krems klar. Das Ergebnis: Die Niederösterreicherin hat schließlich noch 1.590 Euro nachgezahlt bekommen.