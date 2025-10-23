Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine verzweifelte Frau und Geldscheine.
Mehr als 20 Jahre lang war eine Mitarbeiterin im selben Unternehmen angestellt - bis gleich zwei böse Überraschungen auf sie einhagelten.
Niederösterreich
23/10/2025
AK berichtet

Nach 20 Jahren: Mitarbeiterin erlebt gleich zwei böse Überraschungen

Nach über 20 Jahren wurde eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Krems gekündigt. Sie ist dem Sparstift der Geschäftsführung zum Opfer gefallen, die sich dann scheinbar auch gleich einige Zahlungen sparen wollte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Die langjährige Mitarbeiterin ist gekündigt und auch direkt dienstfrei gestellt worden, berichtet die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich. Doch das wars noch nicht mit den bösen Überraschungen. Bei der Endabrechnung fehlten nämlich sowohl Resturlaub als auch Mehrarbeitsstunden. Aber: „Ohne schriftliche Vereinbarung dürfen diese Zeiten nicht einfach als verbraucht gelten“, stellt die AK-Bezirksstelle in Krems klar. Das Ergebnis: Die Niederösterreicherin hat schließlich noch 1.590 Euro nachgezahlt bekommen.

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen?

Ja, schon mehrmals
Ja, einmal
Nein, noch nie
Ich arbeite noch nicht
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: