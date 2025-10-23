/ ©Fotomontage Canva
Nach 20 Jahren: Mitarbeiterin erlebt gleich zwei böse Überraschungen
Nach über 20 Jahren wurde eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Krems gekündigt. Sie ist dem Sparstift der Geschäftsführung zum Opfer gefallen, die sich dann scheinbar auch gleich einige Zahlungen sparen wollte.
Die langjährige Mitarbeiterin ist gekündigt und auch direkt dienstfrei gestellt worden, berichtet die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich. Doch das wars noch nicht mit den bösen Überraschungen. Bei der Endabrechnung fehlten nämlich sowohl Resturlaub als auch Mehrarbeitsstunden. Aber: „Ohne schriftliche Vereinbarung dürfen diese Zeiten nicht einfach als verbraucht gelten“, stellt die AK-Bezirksstelle in Krems klar. Das Ergebnis: Die Niederösterreicherin hat schließlich noch 1.590 Euro nachgezahlt bekommen.
Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen?
Ja, schon mehrmals
Ja, einmal
Nein, noch nie
Ich arbeite noch nicht
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.