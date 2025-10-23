Kaffee-Liebhaber aufgepasst: Lidl macht beliebte Muntermacher billiger

Bis zu einen Euro weniger pro Packung sollen insgesamt zehn beliebte Kaffeesorten bei Lidl Österreich ab sofort kosten, heißt es vom Unternehmen in einer Aussendung. Alles dazu hier bei uns.

Nachdem Preise schon bei etwa Butter, Ölen, Nudeln und Co. gesenkt wurden, macht Lidl Österreich nun auch zehn Kaffeesorten der Lidl Eigenmarke „Bellarom“ günstiger – und zwar um bis zu einen Euro pro Packung. Wichtig ist dem Unternehmen außerdem anzumerken: „Die Preisreduktionen gehen dabei nicht zulasten der Lieferanten oder der Qualität.“

Lidl erklärt, wie die Preissenkungen möglich sind

Möglich mache die Preissenkung das Geschäftsmodell inklusive eigener Lieferketten. Am Beispiel der Kaffeesorten merkt man etwa an, dass diese in der eigenen Rösterei hergestellt würden. „So werden Kostenvorteile und Synergien möglich, die direkt an die Kunden weitergegeben werden“, erklärt der Lebensmittel-Riese.

Bellarom Filterkaffee Gold (500 Gramm) 6,49 Euro (statt 6,99 Euro)

Bellarom Kaffee mild + fein (500 Gramm) 6,49 Euro (statt 6,99 Euro)

Bellarom Kaffee entkoffeiniert (500 Gramm) 6,49 Euro (statt 6,99 Euro)

Bellarom Wiener Komposition (500 Gramm) 6,99 Euro (statt 7,99 Euro)

Bellarom Kaffee Crema Gustoso (1.000 Gramm) 9,49 Euro (statt 9,99 Euro)

Bellarom Kaffee Rosso (1.000 Gramm) 9,49 Euro (statt 9,95 Euro)

Bellarom Café Espresso (1.000 Gramm) 11,99 Euro (statt 12,99 Euro)

Bellarom Café Crema und Aroma (1.000 Gramm) 12,49 Euro (statt 12,99 Euro)

Bellarom Caffé Crema Classico (1.000 Gramm) 10,99 Euro (statt 11,49 Euro)

Bellarom Kaffee Gold Crema (1.000 Gramm) 13,99 Euro (statt 14,99 Euro)