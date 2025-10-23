Landesrat verstorben: Ganz Salzburg „trägt“ jetzt schwarz

Im Alter von 60 Jahren hat der Salzburger Landesrat Josef Schwaiger das letzte Mal seine Augen geschlossen. Nun wurde eine dreitägige Landestrauer ausgerufen.

Der Schock und die Trauer nach dem Tod des Salzburger Landesrats Josef Schwaiger ist groß. Er musste, nachdem er vom Krankenstand zurückkam, wieder ins Krankenhaus gebracht werden, schließlich ist er dort verstorben. Das Land ordnet nun eine dreitägige Landestrauer bis inklusive 25. Oktober 2025 an. „Gebäude des Bundes, des Landes und der Gemeinden werden in diesem Zeitraum die schwarze Trauerflagge tragen“, heißt es seitens des Amts der Salzburger Landesregierung in einer Aussendung.

Trauerminute bei öffentlichen Veranstaltungen angeregt

Zudem werden sowohl Mitglieder der Landesregierung, als auch das Präsidium des Landtages oder Landtagsabgeordnete in diesem Zeitraum an keinen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Angeregt wird auch, dass bei öffentlichen Veranstaltungen dem verstorbenen Landesrat im Rahmen einer Trauerminute gedacht werden soll.