Kameras auf der A14 installiert: Was es damit auf sich hat

Vor allem an den Auf- und Abfahrten sind auf der A14 Rheintalautobahn mit Anfang der Woche Kameras und graue Boxen installiert worden. Was diese mit der geplanten S18 zu tun haben, erfahrt ihr hier.

Wie wohl einige schon bemerkt haben dürfte, sind Kameras auf der A14 Rheintalautobahn in Vorarlberg installiert worden – und zwar auf einigen Auf- und Abfahrten. Doch lange werden sie nicht mehr da sein. Am Montag wurden sie nämlich montiert, mit Ende der Woche kommen sie auch schon wieder weg, erklärt der S18-Projektleiter der ASFINAG, Günther Fritz, gegenüber dem „ORF“.

Geräte „verfolgen“ Autos und Kennzeichen

Da die letzten Verkehrsdaten für die geplante S18 aus dem Jahr 2018 stammen, möchte man diese dadurch nun aktualisieren. Die installierten Geräte „verfolgen“ die Kennzeichen. Fährt man an den Stellen, wo Kameras und graue Boxen installiert sind, auf die A14 auf, wird das Kennzeichen erfasst, registriert und in eine standardisierte Nummer umgewandelt, womit die Autos und Kennzeichen nicht rückverfolgt werden können. Das sei datenschutzrechtlich notwendig, heißt es in dem Bericht weiter.

S18 soll in nächste Planungsphase gehen

Ziel ist es, Daten der Wege der Autos zu bekommen, die beim Pfändertunnel auf die Rheintalautobahn auffahren. So möchte man die genaue Strecke nachverfolgen. Mit dieser Verkehrszählung soll nun die S18 in die nächste Planungsphase gehen – die „Einreichprojektphase“. Davor muss aber auch das Ministerium die Daten noch prüfen. Wie lange das dauert, ist aktuell nicht abschätzbar.