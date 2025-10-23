„Noch nie…“: Lotto-„Gewinn“ per Mail ist zu schön um wahr zu sein

Du träumst vom Lotto-Gewinn und plötzlich kommt eine Mail, die dir genau das sagt? Aktuell sind wieder verstärkt solche Mails im Umlauf, es handelt sich dabei aber um Fälschungen und Betrugsversuche. Was ihr nun beachten müsst.

In diesen Mails wird man dazu aufgefordert, die persönlichen Daten für eine Gewinnauszahlung bekannt zu geben. Doch die Österreichischen Lotterien warnen, dass es sich dabei eben um Betrugsversuche handeln würde und die Mails nicht von ihnen seien. „Noch nie haben die Österreichischen Lotterien Daten ihrer Kunden per E-Mail angefordert oder Vorauszahlungen für Gewinnüberweisungen verlangt und werden dies auch in Zukunft nicht tun“, erklärt man weiter.

Was man mit den Mails machen sollte – und was auf keinen Fall

Diese betrügerischen Mails sollte man einfach direkt löschen, nicht darauf reagieren und schon gar nicht tatsächlich persönliche Daten – wie etwa Bankdaten, Passwörter und Co. – bekanntgeben. Zudem sollte man auch nicht auf darin enthaltene Links oder Dateien klicken. Abstand halten sollte man zudem auch von Vorauszahlungen für angebliche Gewinne.

Was, wenn man Daten bereits geschickt hat?

Auch für den Fall, dass es jetzt doch passiert ist und man erst im Nachhinein draufgekommen ist, dass man gerade Opfer von Betrügern wurde, haben die Österreichischen Lotterien einen Ratschlag: „Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank“, heißt es dazu in einer Aussendung abschließend.

