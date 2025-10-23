Schon im Oktober: Diese Österreicher bekommen jetzt mehr Geld
Die Kollektivvertrags-Verhandlungen der Brauindustrie sind abgeschlossen, die Beschäftigten bekommen 2,55 Prozent mehr. Sowohl die kollektivvertraglichen Mindestlöhne als auch die Ist-Gehälter steigen dabei an.
Seitens des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) heißt es nun, dass am Donnerstag, 23. Oktober 2025, in der zweiten Verhandlungsrunde der Abschluss in der Brauindustrie erzielt werden konnte. Als „Kompromiss für beide Seiten in einer wirtschaftlich schwierigen Situation“, bezeichnen die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Bernhard Hirnschrodt (GPA) und Patrick Stockreiter (PRO-GE), den Abschluss.
So sieht der KV-Abschluss für die Brauindustrie aus
Neben den Mindestlöhnen und Ist-Gehältern steigen auch die Lehrlingseinkommen sowie Zulagen und Zuschläge um 2,55 Prozent. Zusätzlich wird auch der Preis für den Haustrunk (die verbilligte, mengenmäßig begrenzte Abgabe von Bier an die Beschäftigten) einmalig um 2,55 Prozent angehoben. Wie man gegenüber 5 Minuten erklärt, seien rund 3.000 Beschäftigte vom Abschluss betroffen, dieser gelte rückwirkend mit 1. Oktober 2025. Das Oktober-Gehalt wird also bereits erhöht sein.
Kollegen leiden weiterhin unter der Teuerung
Mit den zügigen Verhandlungen würde man „dringend benötigte Planbarkeit und Sicherheit für die Betriebe sowie die Beschäftigten“ schaffen, erklären Hirnschrodt und Stockreiter. Und abschließend: „Die Kolleginnen und Kollegen leiden weiterhin unter der Teuerung. Umso wichtiger ist es, dass wir mit dem heutigen Abschluss nachhaltige Lohn- und Gehaltserhöhungen sichern konnten.“