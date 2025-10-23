Söhne brauchen Fußballschuhe: Kauf wird für Mütter zum Problem

Mehrere Paar Fußballschuhe haben zwei Mütter aus dem Burgenland bestellt - alle bis auf eines sollten daraufhin wieder zurückgeschickt werden. Der Versandhändler legte sich erst aber quer - bis die Arbeiterkammer einschritt.

Drei der vier Paar Fußballschuhe hätten wieder zurückgehen sollen, dem Versandunternehmen gefiel das aber so ganz und gar nicht.

Eigentlich und prinzipiell ist Bestellen im Internet komfortabel und wird von vielen Österreichern auch schon praktiziert – oft mehrmals im Monat. Zwei Burgenländerinnen mussten zuletzt aber die Erfahrung machen, dass es nicht immer so reibungslos und perfekt abläuft, wie man sich das etwa vorstellen und erhoffen würde. So manches Unternehmen sieht die Rücktrittsmöglichkeit nämlich nicht so gerne und nimmt es damit nicht so genau, berichtet die Arbeiterkammer (AK) Burgenland nun.

Drei der vier Paare wieder zurückgeschickt

Die beiden Mütter haben unabhängig voneinander Fußballschuhe für ihre Söhne bestellt und in beiden Fällen wurde behauptet, die zurückgeschickten Fußballschuhe seien verschmutzt gewesen. Sie haben jeweils vier Paar gekauft, um so schauen zu können, welche am besten passen. Eines wurde daraufhin behalten, die übrigen drei zurückgeschickt. Der Versandhändler meinte daraufhin eben, dass eins der drei zurückgeschickten Paare jeweils verschmutzt gewesen seien und damit das Rücktrittsrecht erloschen sei. Die Mütter haben die Schuhe also wieder zurückbekommen.

AK: „Das ist schon ein starkes Stück“

Wie die AK nun berichtet, seien sie aber nicht verschmutzt gewesen – immerhin hatten die Kinder die Schuhe lediglich probiert, „so wie es das Gesetz auch erlaubte“. „Dass man es mit dem Zurückschicken der Ware nicht übertreiben sollte, ist ja nachvollziehbar. Aber der Versuch, dieses gesetzlich verankerte Rücktrittsrecht mit Falschbehauptungen auszuhebeln, ist schon ein starkes Stück“, zeigt sich AK-Konsumentenschützer Christian Koisser überrascht vom Vorgehen des Unternehmens. Nachdem die AK-Experten einschritten, klärte sich die Angelegenheit. Die Mütter mussten die Rechnung nicht bezahlen und konnten alle Schuhe behalten. „Diese hätte der Versandhändler nach seiner Darstellung ohnehin entsorgen müssen“, so die AK abschließend.