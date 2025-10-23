Störung bei ChatGPT sorgt für Fehlermeldungen

ChatGPT war einige Zeit lang nicht erreichbar, laut Medienberichten hätte es schon seit den Mittagsstunden Probleme in Form von längeren Ladezeiten und Co. gegeben. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr war es dann so weit – es ging nicht mehr viel weiter, wie auch die Fehlermeldungen zu „OpenAI“ auf „allestörungen.at“ zeigen.

©Screenshot „allestörungen.at“ Die Störungsmeldungen für „OpenAI“ sind ab knapp 16.30 Uhr nach oben gegangen.

„Angestiegene Fehler in ChatGPT-Unterhaltungen“

„OpenAI“ selbst schreibt auf seiner Statusseite von „angestiegenen Fehlern in ChatGPT-Unterhaltungen“. Man habe an der Lösung allerdings gearbeitet und würde jetzt deren Wirkung beobachten. Aktuell scheint ChatGPT jedenfalls wieder erreich- und verwendbar zu sein, wie sowohl die Statusseite als auch der Rückgang an Fehlermeldungen impliziert.

ChatGPT verzeichnet nicht zum ersten Mal Ausfälle

Die Fehlermeldung, die den Nutzern dabei angezeigt worden ist: „Too many concurrent requests“ (zu Deutsch: zu viele gleichzeitige Anfragen). Unter anderem auf Reddit haben sich viele Menschen dazu gemeldet. „Think we broke ChatGPT (again)“ (zu Deutsch: Ich glaube, wir haben ChatGPT wieder kaputt gemacht), schreibt etwa ein Nutzer. Wieso der KI-Service Störungen hatte, ist aktuell noch unklar. Fakt ist, dass es sich dabei nicht um die ersten Ausfälle dieser Art in diesem Jahr handelt. Mitte Juni etwa war es auch so weit, hier hat man „erhöhte Fehlerraten und Verzögerungen“ bestätigt. Alles dazu hier: ChatGPT kämpft mit Ausfällen: Fehlermeldungen in Österreich häufen sich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 18:38 Uhr aktualisiert