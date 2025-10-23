Corona-„Aus“ stürzt Salzburger Unternehmen in die Insolvenz

Über das Vermögen der Procomcure Biotech GmbH wurde am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtet nun der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Das 2006 in Bergheim (Flachgau, Salzburg) gegründete Unternehmen ist im Bereich Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie tätig. Es soll sich um ein „forschungsgetriebenes Hochtechnologie- und Produktionsunternehmen (‚DeepTech‘)“ handeln, das Medizinprodukte und PCR-Tests herstellt und über eine eigene Rohstoffproduktion verfügt, heißt es laut AKV im Antrag.

48 Gläubiger mit Forderungen von 5,4 Millionen Euro

Dienstnehmer sind von der Pleite keine betroffen, auf der Gläubigerliste stehen allerdings 48 Personen, die Forderungen betragen insgesamt 5,4 Millionen Euro. „Die Werthaltigkeit etwaiger vorhandener Aktiva wird im Laufe des Verfahrens ermittelt werden“, erklärt der AKV zur Vermögenslage des Unternehmens.

Gründe für die Insolvenz

Als Grund für die Insolvenz verweist das Unternehmen auf das Covid-19-Überführungsgesetz vom 30. Juni 2023. Dadurch war Corona keine anzeigepflichtige Infektionskrankheit mehr, womit die Nachfrage nach Corona-Tests schlagartig eingebrochen sei. „Das darauf ausgerichtete Geschäftsmodell verlor damit abrupt seine wirtschaftliche Grundlage“, so der AKV.

Unternehmen soll weitergeführt werden

Aber: Die Finanzierung des laufenden Betriebs durch vorhandenes Verbrauchsmaterial sowie durch fertige und halbfertige Waren sei weiter darstellbar, heißt es seitens des schuldnerischen Unternehmens. Und das soll auch ganz ohne Beschäftigte möglich sein. Man erwartet sich Umsätze, „die ausreichen, um die anfallenden Fixkosten zu decken“. Daher strebt man nun eine Entschuldung mittels Sanierungsplan an, wobei das derzeitige Angebot die Mindestquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vorsieht. Noch unklar ist, ob die Finanzierung des Sanierungsplans ausschließlich durch die Unternehmensfortführung oder mit Unterstützung Dritter geschafft werden soll.