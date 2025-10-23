Pfandautomat zerdrückt Dose, als Mann seinen Finger drin hat

Als "einen der wohl kuriosesten Einsätze der letzten Jahre" bezeichnet die Feuerwehr der Stadt Gloggnitz (Niederösterreich) den Grund für die Ausrückung Donnerstagmittag, am 23. Oktober 2025.

Eigentlich wollte der Niederösterreicher nur seine Pfanddose in einem Einkaufsmarkt in Gloggnitz zurückgeben, doch der QR-Code konnte nicht gelesen werden. Daher entschloss er sich, in die Maschine reinzugreifen und zu versuchen, die Dose auszudrücken, heißt es nun seitens der Gloggnitzer Florianis.

Seitenschneider befreite Finger aus Dose

Doch in dem Moment versuchte die Maschine, die Dose zu zerdrücken, der Zeigefinger des Mannes war aber immer noch in dieser und wurde dort eingeklemmt. Das Rot-Kreuz-Team hat daraufhin auch die Feuerwehr angefordert, die keinen weiten Anreiseweg hatte. „Mittels Seitenschneider konnte in wenigen Minuten der Finger aus der Dose befreit werden. Die medizinische Erstversorgung und der Transport in das Krankenhaus wurde seitens des Roten Kreuzes durchgeführt“, so die Florianis weiter.

„Eingeklemmter Finger in Blechdose ist etwas Seltenes“

„Es war mit Sicherheit einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre“, bestätigt auch Einsatzleiter Brandrat Thomas Rauch. „Dass Personen in Wäschetrockner oder Paketübergabestellen eingeschlossen sind, liest und hört man doch des Öfteren. Aber ein eingeklemmter Finger in einer Blechdose ist dann doch eher etwas Seltenes.“