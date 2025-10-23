Skip to content
Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Bezirk Schwaz / Tirol
23/10/2025
Schwerer Unfall

2 Tonnen Glas kippen auf 17-Jährigen in Tirol

Am Areal eines Gewerbebetriebes in Buch (Bezirk Schwaz, Tirol) hat sich Donnerstagnachmittag, am 23. Oktober 2025 gegen 14.15 Uhr, ein Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Arbeiter war gerade mit dem Transport mehrere Glasscheiben mittels Hubwagens beschäftigt. Diese waren dabei auf einem Transportgestell durch einen Spanngurt gesichert – und hatten rund zwei Tonnen. Als er wenden wollte, ließ sich der Hubwagen aus unbekannter Ursache nicht mehr bewegen, ein 57-jähriger Arbeiter versuchte daher das Problem mit einem Gabelstapler zu beheben, indem er das Transportgestell etwas anhob. Dabei kippte das Transportgut allerdings in Richtung des 17-Jährigen.

17-Jähriger mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Dieser kam teilweise darunter zu liegen und wurde eingeklemmt, erklärt die Polizei. Die alarmierten Feuerwehren Buch in Tirol, Jenbach und Schwaz sowie die Rettungskräfte haben den Schwerverletzten gerettet und erstversorgt. Der 17-Jährige wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

