„Bei uns schneit es…“: Kaltfront bringt Schnee nach Österreich

Eine Kaltfront zieht aktuell durch Österreich und bringt neben Starkregen und Sturmspitzen von mehr als 100 km/h vor allem in höheren Lagen auch Schnee, wie erste Videos und Fotos in sozialen Medien zeigen.

Eine Kaltfront hat am Donnerstag, 23. Oktober 2025, Österreich fest im Griff. Mit im Gepäck hat sie neben Starkregen und teils heftigen Sturmböen auch eine Ladung Schnee. Aber alles einmal auf Anfang.

Erste Sturmeinsätze in Vorarlberg schon am Nachmittag

Die Kaltfront hat in den Nachmittagsstunden Österreich getroffen und zieht seitdem von Westen nach Osten durch das Land. In Vorarlberg wurden da schon erste Sturmeinsätze gemeldet, ein Baum drohte dort etwa in einen Schulhof zu stürzen, zudem wurden die Dächer einer Kirche und eines Supermarktes beschädigt. Das Sturmtief zog daraufhin weiter nach Osten, wo es in Salzburg ebenfalls für Einsätze sorgte.

Tausende Haushalte in Kärnten ohne Strom

Mittlerweile ist es in Kärnten angekommen. Auch hier waren Schäden die Folge, tausende Haushalte sind aktuell ohne Strom. Und es würden eher mehr als weniger werden, meint etwa Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung von Kärnten Netz im Gespräch mit 5 Minuten. Alles dazu hier: Großflächiger Stromausfall in Kärnten: 8.000 Haushalte betroffen. Und die Meteorologen der „Österreichischen Unwetterzentrale“ geben auch noch keine Entwarnung: „Auch die nächsten Stunden bleibt es stürmisch, im Südosten des Landes setzt zudem ergiebiger Regen ein.“

Schneefallgrenze sinkt in Österreich

Doch die Kaltfront bringt nicht nur Regen nach Österreich. Die Schneefallgrenze beginnt nämlich auch zu sinken, womit neben Starkregen- und Sturmvideos nun auch Schneevideos und -fotos in den sozialen Medien zu finden sind. In einem Facebook-Posting zeigt die „Österreichische Unwetterzentrale“ ein „beeindruckendes, schneereiches Video“ aus Obertauern (Salzburg). Die Schneefallgrenze liege bei 1.200 Metern (Stand 19.45 Uhr). Am Katschberg (Grenze Salzburg-Kärnten) ist es auch schon richtig weiß. „Bei uns schneit es…“, heißt es in dem Video nur.