Kaltfront zieht ab: Sonne im Süden, Schauer im Norden Österreichs

Das Wetter in Österreich zeigt sich am Freitag, dem 24. Oktober 2025, zweigeteilt. „Das markante Niederschlagsgebiet einer Kaltfront zieht bis zum Morgen ostwärts ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Dahinter öffnen sich vor allem im Süden, Osten und inneralpinen Regionen einige Sonnenfenster. Von Nordwesten her ziehen jedoch rasch wieder dichte Wolkenfelder auf, und nördlich der Alpen kommt es zu weiteren Regen- und Schneeschauern – teils bis auf 1.200 Meter herab. Der Wind weht vor allem im Norden, Nordosten und im Bergland kräftig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 2 und 10 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 9 bis 16 Grad.