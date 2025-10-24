Tödlicher Crash auf der A12: 22-Jähriger stirbt bei Unfall in Tirol

Ein Auffahrunfall auf der A12 endete tragisch: Ein 22-jähriger Italiener musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und bis ins Krankenhaus reanimiert werden – dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen.

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag gegen 22.01 Uhr auf der A12 (Inntalautobahn in Tirol). Ein 43-jähriger Inder war mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf dem Beschleunigungsstreifen eines Autobahnparkplatzes in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr ein 31-jähriger Mann aus Belarus, ebenfalls mit einem Sattelzugfahrzeug samt Anhänger. Doch dann nahm die Tragödie ihren Lauf.

Schwerer Auffahrunfall auf der A 12

Während der 43-Jährige auf den ersten Fahrstreifen wechselte, wollte der 31-Jährige überholen und zog auf den zweiten Fahrstreifen der A12. Plötzlich fuhr ein 22-jähriger Italiener aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto auf das Fahrzeug des Belarussen auf und krachte anschließend in den Lkw des Inders. Das verunfallte Auto kam schließlich auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand.

22-Jähriger stirb im Krankenhaus

Die Feuerwehr musste den jungen Mann mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreien. Während der Bergung wurde er bereits vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Als es den Einsatzkräften schließlich gelang, ihn zu befreien, begannen sie sofort mit der Reanimation. Trotz aller Bemühungen verstarb der 22-Jährige schließlich im Krankenhaus Kufstein. Sein Beifahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Durch den Unfall musste die A12 in diesem Bereich für rund eine halbe Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden.