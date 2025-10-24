Schnee in Österreich: Autofahrer sollten jetzt handeln

Eine Kaltfront bringt Schnee nach Österreich. Autofahrer sollten jetzt besonders vorsichtig sein und ihr Auto rechtzeitig für den Winter rüsten – das schützt nicht nur vor Strafen, sondern auch die eigene Sicherheit.

Am Donnerstagabend hat Frau Holle in Österreich vorbeigeschaut und in einigen Regionen für die ersten Schneeflocken gesorgt. „Bei uns schneit es…“: Kaltfront bringt Schnee nach Österreich. Ein passender Zeitpunkt, um daran zu denken: Die Winterreifenpflicht rückt immer näher. Die Landespolizeidirektion Tirol empfiehlt dringend, das Auto bereits jetzt für den Winter auszurüsten.

Ab wann gilt die Winterreifenpflicht in Österreich? Ab 1. November müssen Fahrzeuge in Österreich für den Winter gerüstet sein.

Sicher unterwegs im Winter: Winterreifen und angepasstes Fahrverhalten

Die Ausrüstung mit Winterreifen ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch wichtig für die Sicherheit der Autofahrer. Denn viele Unfälle im Winter passieren, weil die Fahrzeuge nicht richtig auf die Witterungsverhältnisse vorbereitet wurden. Wichtig ist es auch, dass das Fahrverhalten an Schnee, Eis und Matsch angepasst wird, besonders jetzt zum Beginn der kalten Jahreszeit sowie in den kommenden Wintermonaten.

Warum sind Winterreifen wichtig?

Aber nicht nur der Fahrstil ist entscheidend für die Sicherheit, sondern auch die richtigen Reifen. Winterreifen sorgen auf Eis- und Schneefahrbahnen nicht nur für bessere Griffigkeit, sondern auch für eine zuverlässige Haftung. Bei Sommerreifen verhärtet sich die Gummimischung bereits bei Temperaturen unter 7 °C, was zum Beispiel beim Bremsen zu einer Verlängerung des Bremsweges führen kann.

Wichtige Fristen für die Winterreifenpflicht in Österreich PKW und LKW bis 3,5 Tonnen Winterreifenpflicht: 1. November – 15. April

1. November – 15. April Gilt bei: winterlichen Fahrbahnverhältnissen (Schnee, Matsch, Eis)

winterlichen Fahrbahnverhältnissen (Schnee, Matsch, Eis) Ausrüstung: Winterreifen auf allen Rädern

Winterreifen auf Alternative: Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern, wenn die Fahrbahn durchgehend verschneit oder vereist ist LKW über 3,5 Tonnen & Busse Winterreifenpflicht: 1. November – 15. März (Busse) / bis 15. April (LKW)

1. November – 15. März (Busse) / bis 15. April (LKW) Schneekettenpflicht: 1. November – 15. April

1. November – 15. April Ausrüstung: Winterreifen müssen mindestens auf einer Antriebsachse montiert sein

Winterreifen müssen montiert sein Ziel: Verhindern, dass Schwerfahrzeuge im Winter hängen bleiben und Straßen blockieren Spikereifen Erlaubt von: 1. Oktober – 31. Mai

1. Oktober – 31. Mai Nur mit entsprechend gekennzeichnetem Fahrzeug erlaubt

Keine Winterreifen? Diese Strafen drohen

Die Tiroler Polizei wird in den kommenden Wochen verstärkt kontrollieren, ob die Winterreifenpflicht und die Mitnahmepflicht von Schneeketten eingehalten wird – besonders bei Schwerfahrzeugen über 3,5 Tonnen auf den wichtigsten Transitrouten. Wird dies nicht beachtet und dadurch die Verkehrssicherheit gefährdet, kann die Polizei Zwangsmaßnahmen durchführen. Dazu gehören unter anderem die Abnahme der Fahrzeugschlüssel oder das Anbringen technischer Sperren. Kommt es zu einer Anzeige, drohen Strafen von bis zu 5.000 Euro.