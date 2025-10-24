Einbruch mit Folgen: Feuer zerstört Haus in Halbturn

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Brand aussah, offenbarte sich für die Einsatzkräfte schnell als mehr: Es wurde ausgeraubt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Zu einem Wohnhausbrand in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) wurde die Polizei am Donnerstag gegen 23 Uhr alarmiert. Vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte nicht nur, dass das gesamte leerstehende Einfamilienhaus stark verraucht war, sondern auch, dass die Eingangstüre offen stand. Alle Schränke und Kästen im Inneren des Hauses wurden durchwühlt. Nur wenig später konnte im Ortsgebiet ein Mann angetroffen werden, der Diebesgut in Form von Silbermünzen und Bargeld bei sich hatte. Der Mann wurde festgenommen.

Mutmaßlicher Täter legte Feuer in Badezimmer

Bei einer Befragung durch die Polizei gab der 37-Jährige an, gewaltsam die Kellertüre des Wohnhauses aufgebrochen zu haben, um nach Geld zu suchen. Als er fündig wurde, legte er schließlich ein Feuer im Badezimmer. Laut Polizei hatte er jedoch nicht die Absicht, das ganze Haus anzuzünden. Insgesamt 28 Einsatzkräfte der Feuerwehren Halbturn, Frauenkirchen und Mönchhof bekämpften den Brand. Das Wohnhaus wurde stark beschädigt. Glück im Unglück: Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Polizei ermittelt weiterhin.