Herbstferien: Mehr Züge und neue Direktverbindungen in Österreich
Die Schüler haben frei und das bedeutet oft Urlaub. Deshalb fahren in Österreich mehr Züge. Welche Verbindungen betroffen sind, erfährst du hier.
Die Herbstferien stehen vor der Tür. Vom 27. bis 31. Oktober haben die Schüler in Österreich frei. Deshalb hat die ÖBB die Zugverbindungen verbessert und bietet rund 13.000 Sitzplätze mehr an. Insgesamt fahren 19 Züge auf der Süd- und 14 Züge auf der Weststrecke zusätzlich. Zum ersten Mal gibt es auch direkte Zugverbindungen zwischen Graz (Steiermark) und Linz (Oberösterreich). Zusätzlich fahren hier sechs Züge extra.
Zusätzliche Zugverbindungen – Herbstferien Österreich
FR, 24.10.2025
• D 17002 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich.
• D 17003 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.26 / 19.46) fährt zusätzlich.
• D 19782 von Wien Hbf nach Innsbruck Hbf (13.03 / 17.32) fährt zusätzlich.
• D 16749 von Wien Hbf nach Villach Hbf (14.20 / 19.11) fährt zusätzlich.
• D 16750 von Villach Hbf nach Wien Hbf (20.13 / 00.50) fährt zusätzlich.
• D 14009 von Wien Hbf nach Villach Hbf (16.20 / 21.03) fährt zusätzlich.
• D 16756 von Graz Hbf nach Linz Hbf (13.20 / 16.35) fährt zusätzlich.
• D 16755 von Linz Hbf nach Graz Hbf (17.28 / 20.59) fährt zusätzlich.
SA, 25.10.2025
• D 19780 von Wien Hbf nach Innsbruck Hbf (08.45 / 13.48) fährt zusätzlich.
• D 14011 von Wien Hbf nach Villach Hbf (06.20 / 11.04) fährt zusätzlich.
• D 14012 von Villach Hbf nach Wien Hbf (13.05 / 18.10) fährt zusätzlich.
• D 14015 von Wien Hbf nach Villach Hbf (08.20 / 13.03) fährt zusätzlich.
• D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (09.20 / 13.52) fährt zusätzlich.
• D 14002 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 20.10) fährt zusätzlich.
SO, 26.10.2025
• D 17002 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich.
• D 17003 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.26 / 19.46) fährt zusätzlich.
• D 19781 von Innsbruck Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 20.21) fährt zusätzlich.
• D 14002 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 20.10) fährt zusätzlich.
• D 16754 von Graz Hbf nach Linz Hbf (10.56 / 14.05) fährt zusätzlich.
• D 16757 von Linz Hbf nach Graz Hbf (17.28 / 20.59) fährt zusätzlich.
SA, 01.11.2025
• D 19780 von Wien Hbf nach Innsbruck Hbf (08.45 / 13.48) fährt zusätzlich.
SO, 02.11.2025
• D 17002 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich.
• D 17003 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.26 / 19.46) fährt zusätzlich.
• D 17117 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.26 / 19.03) fährt zusätzlich.
• D 17116 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (19.10 / 22.31) fährt zusätzlich.
• D 17119 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (18.26 / 22.03) fährt zusätzlich.
• D 19781 von Innsbruck Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 20.21) fährt zusätzlich.
• D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (09.20 / 13.52) fährt zusätzlich.
• D 14002 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 20.10) fährt zusätzlich.
• D 14019 von Wien Hbf nach Villach Hbf (10.20 / 15.03) fährt zusätzlich.
• D 14020 von Villach Hbf nach Wien Hbf (16.17 / 21.10) fährt zusätzlich.
• D 14011 von Wien Hbf nach Villach Hbf (06.20 / 11.04) fährt zusätzlich.
• D 14012 von Villach Hbf nach Wien Hbf (13.05 / 18.10) fährt zusätzlich.
• D 14023 von Graz Hbf nach Wien Hbf (14.00 / 16.38) fährt zusätzlich.
• D 14024 von Wien Hbf nach Graz Hbf (18.20 / 21.12) fährt zusätzlich.
• D 14025 von Graz Hbf nach Wien Hbf (16.00 / 18.52) fährt zusätzlich.
• D 14026 von Wien Hbf nach Graz Hbf (19.50 / 22.38) fährt zusätzlich.
• D 16754 von Graz Hbf nach Linz Hbf (10.56 / 14.05) fährt zusätzlich.
• D 16757 von Linz Hbf nach Graz Hbf (17.28 / 20.59) fährt zusätzlich