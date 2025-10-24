Tiroler Alpinisten erklimmen unbezwingbaren Himalaya-Gipfel Kimshung

Eine Gruppe, vier Bergsteiger, die mehr als nur eine Leidenschaft verbindet. Sie haben es geschafft, den Kimshung auf 6.781 Metern Höhe zu besteigen.

„Franz, Bepi, Benni und Lukas haben den Kimshung bestiegen“, berichtet der Italiener François Cazzanelli auf Facebook. Was so besonders daran ist? Seinem Team, bestehend aus den Tiroler Alpinisten Benjamin Zörer und Lukas Waldner sowie dem Italiener Giuseppe Vidoni, ist etwas Unglaubliches gelungen: Sie haben den bisher unbezwingbaren Himalaya-Gipfel in Nepal auf 6.781 Metern Höhe geschafft.

Siebte Besteigung: Aufstieg und Rückkehr

„Unser Team ist die siebte Gruppe, die diesen anspruchsvollen Himalaya-Gipfel im Langtang-Tal Nepals versucht hat“, schildert der Alpinist. Die Gruppe ist über die Nordostwand aufgestiegen. Am 19. Oktober verließen sie das Basislager und verbrachten die Nacht auf 5.450 Metern am Fuß des Kimshung-Gletschers. Am folgenden Tag erreichten sie um 12.30 Uhr den Gipfel und waren um 19 Uhr wieder im Tal.

Neue Route „Destiny“: Name erzählt Geschichten

Diese neue Route trägt jetzt den Namen „Destiny“. „Der Name wurde gewählt wegen der vielen Geschichten, die sich unter diesem Berg trafen – einschließlich des Zusammentreffens der vier Bergsteiger. Sie kehren nicht nur mit einer stolzen Besteigung, sondern vor allem mit einer großartigen neuen Freundschaft nach Hause zurück“, beschreibt der Italiener.