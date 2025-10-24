Jetzt heißt es Abschied nehmen: Elke Rock moderiert ihre letzte Sendung

Unter Tränen verabschiedete sich Elke Rock am Dienstag auf Instagram. Die langjährige Moderatorin bei Ö3 verlässt den Sender nach über 18 Jahren. Mehr dazu kannst du hier nachlesen: Überraschendes Ö3-Aus für Elke Rock: „Am Freitag höre ich auf“

Elke Rock: Letzte Sendung am Freitag

Jetzt ist es so weit: Für sie heißt es, am Freitag, dem 24. Oktober, endgültig Abschied zu nehmen. Dann moderiert sie ihre allerletzte Sendung. „Es kann durchaus passieren, dass ich am Ende der Sendung etwas im Auge habe“, sagt Elke Rock im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“. Wie emotional sie über ihren Abschied ist, war bereits in ihrem Video auf Instagram zu sehen – dort kämpfte sie sichtlich mit den Tränen.

Krönender Abschluss mit „Auf uns“ von Andreas Bourani

Wie sie im Gespräch verrät, gehen ihr vor ihrer letzten Sendung viele Dinge durch den Kopf, unter anderem auch, welcher Song den krönenden Abschluss bilden soll. Sie entschied sich für den Song „Auf uns“ von Andreas Bourani. „Es ist ein Lied, das für viele Momente im Leben Gültigkeit hat und das das Wir-Gefühl besingt. Wir sitzen alle in einem Boot und wir haben alle unsere Challenges zu bewältigen“, erklärt Rock ihre Wahl.