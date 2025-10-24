KV-Verhandlung gescheitert: 18.000 Arbeiter warten auf mehr Geld

Viele Arbeiter sind trotz ihrer Löhne aufgrund der Teuerung armutsgefährdet. Deshalb wurde eine Lohnerhöhung in der Sicherheitsbranche gefordert.

Am Donnerstag fand die erste Runde der Kollektivverhandlungen statt. Dabei wurden Lösungen für bis zu 18.000 Beschäftigte in der Sicherheitsbranche gefordert – leider ohne Erfolg. Das Angebot der Arbeitgeber – 1,7 Prozent Inflationsausgleich und zwei Einmalzahlungen für das Jahr 2026 von je 125 Euro – reicht für Gernot Kopp, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida und Vorsitzender des vida-Fachbereichs Gebäudemanagement nicht aus, um die Kaufkraft der Beschäftigten zu sichern.

Kopp: „Wir werden keine Lohnkürzungen hinnehmen“

„Diese beiden Einmalzahlungen als ‚Kaufkraftsicherungsprämie‘ verkaufen zu wollen, kommt einer Verhöhnung der Beschäftigten gleich“, ist Kopp empört. Auch bei den geforderten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zeigten sich die Arbeitgeber ablehnend.„Wir werden keine Lohnkürzungen hinnehmen und fordern die volle Abgeltung der rollierenden Inflation von Oktober 2024 bis September 2025 in Höhe von 3 Prozent zur Sicherung der Kaufkraft sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen“, so Kopp.

Inflation macht Österreichern zu schaffen

Besonders den Menschen im Niedriglohnsektor, deren Einstiegslohn in der Bewachung knapp über 2.100 Euro brutto im Monat liegt, machen die steigenden Ausgaben für Miete, Strom und Lebensmittel schwer zu schaffen. Der Nettolohn liegt nur noch knapp über der Armutsgefährdungsschwelle, die in Österreich aktuell bei 1.661 Euro im Monat liegt.

„Der Einsatz muss wertgeschätzt werden“

„Die Bewachungs- und Veranstaltungsbranche floriert weiterhin. Der Einsatz der Beschäftigten für unser aller Sicherheit muss daher entsprechend wertgeschätzt werden. Die Beschäftigten dürfen nicht mit Almosen abgespeist werden, sondern haben sich ein gerechtes Stück vom Kuchen verdient“, bekräftigt Kopp. Im nächsten Schritt werden die Betriebsräte der Bewachungsbranche in einer außerordentlichen Konferenz über die stockenden Verhandlungen informiert. Am 11. November 2025 wird mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) weiterverhandelt.