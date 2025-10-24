Spuk im Büro? Was Arbeitnehmer an Halloween beachten sollten

Halloween rückt immer näher – damit auch die Pläne für das perfekte Kostüm und die lustigsten Streiche. Wer arbeiten muss, sollte jedoch aufpassen: Nicht alles ist erlaubt.

Coole Kostüme, lustige Streiche und Partys gehören für viele mittlerweile zu Halloween dazu. Aber was ist überhaupt am Arbeitsplatz erlaubt? Darüber klärt jetzt der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) auf. „Das Arbeitsrecht macht auch vor Halloween nicht Halt – die bestehenden Regeln gelten selbstverständlich auch am 31. Oktober“, stellt ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter klar.

Halloween im Büro: Was bei der Verkleidung erlaubt ist

In Österreich ist Halloween ein ganz normaler Arbeitstag. Damit gelten – wie an jedem anderen Tag – die üblichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Pflichten. „Am besten im Vorfeld abklären, ob es im Betrieb erlaubt, geduldet oder nicht gerne gesehen ist, wenn Mitarbeiter:innen kostümiert zur Arbeit kommen oder Halloween feiern“, rät die ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin. Grundsätzlich ist die Kleiderauswahl die private Angelegenheit der Arbeitnehmer, das bedeutet, dass sie grundsätzlich Entscheidungsfreiheit haben. Einschränkungen kann es trotzdem geben, zum Beispiel wenn ein branchenübliches Erscheinungsbild notwendig ist, wie bei Banken oder Kanzleien.

Feierst du Halloween? Ja, ich mache eine große Feier. Ja, aber ich feiere im kleinen Kreis. Nein, ich feiere nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sicherheitsregeln beachten: Kostüme haben Grenzen am Arbeitsplatz

Auch der Arbeitnehmerschutz, Hygienevorschriften und Sicherheitsregeln müssen eingehalten werden. „Wer Sicherheitsschuhe tragen muss, darf nicht barfuß oder in High Heels arbeiten. Und am Bankschalter wird ein Zombiekostüm wohl nicht erlaubt sein“, so Weilharter.

Kostüm an Halloween: Pflicht, oder nicht?

Zum Verkleiden gezwungen werden dürfen Arbeitnehmer allerdings nicht. „Generell können Halloweenkostüme nicht einfach angeordnet werden“, stellt Weilharter klar. Ausnahmen gibt es nur für Arbeiter im Kostümverleih oder bei Halloweenpartys. Dabei gilt: Die Verkleidung darf nicht entwürdigend oder lächerlich sein und muss vom Arbeitgeber bereitgestellt beziehungsweise bezahlt werden. Die Umkleide- und Schminkzeit im Betrieb zählt außerdem zur Arbeitszeit.

Kostüm, Party & Co.: Das gilt rechtlich am Arbeitsplatz

„Ein Glas Wein oder Bier ist meist kein Problem – solange der Umtrunk nicht in ein Gelage ausartet und das Büro zur Partymeile wird“, sagt die Expertin. Ein generelles Alkoholverbot gibt es im Job nicht. Voraussetzung ist nur, dass die Arbeitnehmer sich nicht in einen Zustand versetzen, der sie selbst oder andere gefährdet – weder vor noch während der Arbeit oder in den Pausen. „Verhängt der Arbeitgeber ein absolutes Alkoholverbot, muss ich mich daranhalten. Auch kann der Konsum durch Betriebsvereinbarung geregelt werden“, so die Arbeitsrechtsexpertin. Übrigens: Wenn eine Halloweenparty während der Arbeit geplant ist, zählt das auch als Arbeitszeit. Nur wenn sie außerhalb stattfindet und die Teilnahme freiwillig ist, ist es unbezahlte Zeit.