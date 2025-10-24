Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Gemeiner: Österreich zieht Konsequenzen

Schwere Vorwürfe belasten den verstorbenen SOS-Kinderdorf-Gründer – und lösen eine breite Diskussion aus. Zahlreiche Einrichtungen und Straßen tragen seinen Namen. Nun sollen sie umbenannt werden.

Nach dem Bekanntwerden schwerer Missbrauchsvorwürfe gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, wird nun über die zahlreichen Zentren, Plätze und Straßen diskutiert, die in Österreich seinen Namen tragen. Umbenennungen stehen hier im Raum. Auch die Entfernung von Denkmälern wird überlegt – wobei in Imst sogar bereits zwei abmontiert wurden.

Denkmäler für Gemeiner in Imst abgebaut

In Imst in Tirol, wo das erste Kinderdorf im Jahr 1951 eröffnet worden war, zeigte man sich angesichts der Vorwürfe gegen Gmeiner schockiert. Zwei Denkmäler des SOS Kinderdorf-Gründers – eine Bronzestatue vor der Imster Johanneskirche, eines vor dem Pflegezentrum – wurden bereits entfernt. Sie befinden sich unter Verschluss am Bauhof. Auch Umbenennungen einer Straße sowie von Kindergarten und Volksschule sollen folgen. „Es wird einen kompletten Schnitt mit allem geben, was seinen Namen betrifft“, sagte Bürgermeister Stefan Weirather (ÖVP) zur APA am Freitag.

Ehrenbürgerschaft von Gmeiner wird geprüft

Missbrauch von Kindern sei „einfach indiskutabel“, begründete Weirather die Schritte. Auch die mögliche Aberkennung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Imst stehe selbstverständlich im Raum. „Da sich die Ereignisse derzeit so überschlagen und Gmeiner schon lange tot ist, müssen wir aber erst prüfen, ob er überhaupt Ehrenbürger ist“, so der Bürgermeister dazu. Weirather betonte gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ aber auch, dass die derzeitigen Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf teils hervorragende Arbeit leisten würden. Sie gelte es vor „Pauschalverurteilungen“ zu schützen.

Wien prüft Umbenennung des Hermann-Gmeiner-Parks

In Wien wird ebenfalls bereits über eine Umbenennung des im ersten Bezirk gelegenen Hermann-Gmeiner-Parks diskutiert. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) sprach sich gegenüber dem ORF Wien für eine Umbenennung aus. Voraussetzung dafür sei ein Antrag des Bezirks. Dort ließ man wissen, dass eine Umbenennung „unumgänglich“ sei, falls sich der Verdacht erhärte. Im Park befindet sich auch eine Büste Gmeiners. Die Grünen sprachen sich am Freitag bereits für eine Entfernung aus.

Hermann-Gmeiner-Weg in Graz soll neuen Namen bekommen

In Graz steht man der Idee, den Hermann-Gmeiner-Weg im südwestlichen Stadtbezirk Straßgang umzubenennen, aufgeschlossen gegenüber. Mit heutigem Wissen hätte man den Weg nicht nach Gmeiner benannt, er ist nicht mehr der ideale Namensgeber, hieß es auf Anfrage aus dem Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Es sei zum Glück nur ein sehr kleiner Weg mit wenigen Häusern, der Aufwand wäre gering. Rückmeldungen über Widerspruch habe man nicht. Zuständig sei das Stadtvermessungsamt, die Sache müsste im Gemeinderat beschlossen werden, hieß es.

SOS-Kinderdorf erwägt Änderung der Bezeichnungen in Moosburg und Villach

Auch die Organisation selbst überlegt, wie mit dem Erbe Gmeiners umgegangen werden soll. Die von SOS-Kinderdorf geführten Kärntner Ambulatorien in Moosburg und Villach („Hermann-Gmeiner-Zentren“) tragen den Namen des Gründers. Auch dort wird nun eine Änderung der Bezeichnung in Betracht gezogen, wie eine Sprecherin der „Kleinen Zeitung“ erläuterte.

Bürgermeister Maczek will Namensänderung im Stadtrat diskutieren

In Pinkafeld könnte das SOS-Kinderdorf eine neue Adresse bekommen. Derzeit liegt es noch an der Hermann-Gmeiner-Straße, das dürfte sich aber ändern, wenn es nach Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ) geht. Er will das Thema Umbenennung im Stadtrat aufgreifen und diskutieren. Wenn die Vorwürfe gegen Gmeiner stimmen, sollte man darüber jedenfalls nachdenken, sprach er selbst sich auf APA-Anfrage für die Umbenennung aus. (APA/RED; 24.10.25)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 11:32 Uhr aktualisiert