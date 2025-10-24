Geisterfahrerin ignoriert Straßensperre und kollidiert mit Streifenwagen

Eine 85-Jährige verursachte am Donnerstagabend auf der A8 einen gefährlichen Unfall: Sie wendete auf der Autobahn und fuhr als Geisterfahrerin weiter. Eine Straßensperre der Polizei ignorierte sie.

Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Ried und der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Ried und der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

Eine 85-Jährige aus dem Bezirk Ried lenkte am 23. Oktober 2025 gegen 21.15 Uhr ihren PKW entlang der Innkreisautobahn A8 und beabsichtigte vom Stadtgebiet Ried Richtung Aurolzmünster zu fahren. Dabei fuhr sie bei der Auffahrt Ried in Fahrtrichtung Wels auf die Autobahn auf. Nach einigen Kilometern wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr als Geisterfahrerin entgegen der Fahrtrichtung zurück.

Geisterfahrerin ignoriert Straßensperre

Die alarmierte Autobahn-Streife errichtete bei Höhe Auffahrt Ried eine Straßensperre. Diese ignorierte die Lenkerin und fuhr plötzlich mit ihrem PKW zwischen der Beton-Mittelleitwand und dem stehenden Dienst-Fahrzeug durch, touchierte dabei den Streifenwagen, welcher dadurch beschädigt wurde.

Lenkerin konnte angehalten werden

Sie setzte daraufhin ihre Fahrt fort und konnte schließlich bei einer neuerlichen Straßensperre bei Kilometer 60 angehalten werden. Ein Alkovortest verlief negativ. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Ried und der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.