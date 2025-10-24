Nächtlicher Überfall in Ampass: Mann brutal geschlagen und gefesselt
Ein 27-Jähriger wurde aus dem Schlaf gerissen. Drei Männer verschafften sich Zutritt zu seiner Wohnung. Sie bedrohten ihn mit einer Waffe, schlugen ihn zusammen und fesselten ihn. Anschließend ergriffen sie die Flucht.
Drei Männer brachen am 23. Oktober gegen 1.45 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) ein. Durch das Aufbrechen der Wohnungstür wurde der Mann wach. Die mutmaßlichen Täter bedrohten ihn daraufhin mit einer Faustfeuerwaffe und forderten Bargeld.
27-Jähriger schwer verletzt
Dann überschlugen sich die Ereignisse: Es kam zu einem Kampf zwischen den Beteiligten, bei dem das Raubopfer durch mehrere Faustschläge und Schläge mit den Griffstücken der Waffe schwer verletzt wurde. Anschließend wurde er mit Klebeband gefesselt, und die Wohnung wurde weiter durchsucht.
Opfer konnte sich selbst befreien
Die mutmaßlichen Täter flüchteten danach ohne Beute und verschwanden in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige konnte sich befreien und den Notruf absetzen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.
Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:
Täter 1
- Alter: ca. 38–40 Jahre
- Statur: sportlich
- Größe: 180–185 cm
- Haare: dunkel, kurz
- Augen: blau
- Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe, blaue Jeans, schwarze Schuhe
- Maske: schwarzes Tuch
- Bewaffnung: schwarzer Revolver mit langem Lauf
Täter 2
- Alter: ca. 36 Jahre
- Statur: schlank
- Größe: ca. 180 cm
- Haare: kurz, schwarz
- Bart: kurzer, schwarzer 3-Tage-Bart
- Augen: braun
- Kopf: oval
- Bekleidung: blaues Sweatshirt, Jeans, schwarze Schuhe, Handschuhe
- Bewaffnung: silberfarbener Revolver
Täter 3
- Alter: ca. 28 Jahre
- Statur: kräftig
- Größe: ca. 175–180 cm
- Haare: kurz, schwarz
- Bart: kurzer schwarzer Bart
- Maske: keine
- Bekleidung: schwarze Jacke, Sweatshirt, graue Hose, schwarze Sneaker
- Bewaffnung: schwarzer Revolver
Hinweise:
Zweckdienliche Hinweise bitte an den Journaldienst des LKA Tirol unter 059133 70 3333