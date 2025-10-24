Nächtlicher Überfall in Ampass: Mann brutal geschlagen und gefesselt

Ein 27-Jähriger wurde aus dem Schlaf gerissen. Drei Männer verschafften sich Zutritt zu seiner Wohnung. Sie bedrohten ihn mit einer Waffe, schlugen ihn zusammen und fesselten ihn. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

In Innsbruck-Land wurde ein Mann attackiert und schwer verletzt.

In Innsbruck-Land wurde ein Mann attackiert und schwer verletzt.

Drei Männer brachen am 23. Oktober gegen 1.45 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) ein. Durch das Aufbrechen der Wohnungstür wurde der Mann wach. Die mutmaßlichen Täter bedrohten ihn daraufhin mit einer Faustfeuerwaffe und forderten Bargeld.

27-Jähriger schwer verletzt

Dann überschlugen sich die Ereignisse: Es kam zu einem Kampf zwischen den Beteiligten, bei dem das Raubopfer durch mehrere Faustschläge und Schläge mit den Griffstücken der Waffe schwer verletzt wurde. Anschließend wurde er mit Klebeband gefesselt, und die Wohnung wurde weiter durchsucht.

Opfer konnte sich selbst befreien

Die mutmaßlichen Täter flüchteten danach ohne Beute und verschwanden in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige konnte sich befreien und den Notruf absetzen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.