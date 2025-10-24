Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto bei Nacht.
In Innsbruck-Land wurde ein Mann attackiert und schwer verletzt.
Innsbruck-Land/Tirol
24/10/2025
schwer verletzt

Nächtlicher Überfall in Ampass: Mann brutal geschlagen und gefesselt

Ein 27-Jähriger wurde aus dem Schlaf gerissen. Drei Männer verschafften sich Zutritt zu seiner Wohnung. Sie bedrohten ihn mit einer Waffe, schlugen ihn zusammen und fesselten ihn. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Drei Männer brachen am 23. Oktober gegen 1.45 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) ein. Durch das Aufbrechen der Wohnungstür wurde der Mann wach. Die mutmaßlichen Täter bedrohten ihn daraufhin mit einer Faustfeuerwaffe und forderten Bargeld.

27-Jähriger schwer verletzt

Dann überschlugen sich die Ereignisse: Es kam zu einem Kampf zwischen den Beteiligten, bei dem das Raubopfer durch mehrere Faustschläge und Schläge mit den Griffstücken der Waffe schwer verletzt wurde. Anschließend wurde er mit Klebeband gefesselt, und die Wohnung wurde weiter durchsucht.

Opfer konnte sich selbst befreien

Die mutmaßlichen Täter flüchteten danach ohne Beute und verschwanden in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige konnte sich befreien und den Notruf absetzen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

  • Alter: ca. 38–40 Jahre
  • Statur: sportlich
  • Größe: 180–185 cm
  • Haare: dunkel, kurz
  • Augen: blau
  • Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe, blaue Jeans, schwarze Schuhe
  • Maske: schwarzes Tuch
  • Bewaffnung: schwarzer Revolver mit langem Lauf

Täter 2

  • Alter: ca. 36 Jahre
  • Statur: schlank
  • Größe: ca. 180 cm
  • Haare: kurz, schwarz
  • Bart: kurzer, schwarzer 3-Tage-Bart
  • Augen: braun
  • Kopf: oval
  • Bekleidung: blaues Sweatshirt, Jeans, schwarze Schuhe, Handschuhe
  • Bewaffnung: silberfarbener Revolver

Täter 3

  • Alter: ca. 28 Jahre
  • Statur: kräftig
  • Größe: ca. 175–180 cm
  • Haare: kurz, schwarz
  • Bart: kurzer schwarzer Bart
  • Maske: keine
  • Bekleidung: schwarze Jacke, Sweatshirt, graue Hose, schwarze Sneaker
  • Bewaffnung: schwarzer Revolver

Hinweise:
Zweckdienliche Hinweise bitte an den Journaldienst des LKA Tirol unter 059133 70 3333

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: