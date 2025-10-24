Eisenstadt ehrt Bürger: Verdienstkreuz & Auszeichnungen für 34 Persönlichkeiten

Am 23. Oktober 2025 ehrte Eisenstadt 34 Bürgerinnen und Bürger für ihr herausragendes Engagement in Kultur, Bildung, Vereinen, Sicherheit und Wirtschaft – Höhepunkt: das Verdienstkreuz in Gold.

Am 23. Oktober 2025 ehrte die Landeshauptstadt Eisenstadt 34 herausragende Persönlichkeiten. Die Auszeichnungen reichten von Ehrenurkunden über Ehrennadeln bis zum Verdienstkreuz. Die Geehrten engagieren sich in Kultur, Bildung, Vereinen, Kirche, Sicherheit und Wirtschaft – alle vereint durch ihren Einsatz für die Gemeinschaft.

Höhepunkt: Verdienstkreuz in Gold

Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Werner Fasching, BA MA, erhielt die höchste Auszeichnung der Stadt, das Verdienstkreuz in Gold. Die Verleihungen übernahmen Bürgermeister Thomas Steiner sowie die Vizebürgermeister Istvan Deli und Charlotte Toth-Kanyak persönlich.

Dankbarkeit und Anerkennung

„Ehrungen sind lebendig. Sie sind ein Ausdruck von Dankbarkeit, von Anerkennung, von Verbundenheit“, betonte Bürgermeister Steiner. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig Engagement für das Gemeinwohl ist und wie sehr das Ehrenamt geschätzt wird.

Ein Fest der Gemeinschaft

Die Feier in Eisenstadt verband Respekt, Freude und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Von der Kultur über Sicherheit bis zur Wirtschaft: Die Ausgezeichneten stehen stellvertretend für all jene, die ihre Stadt aktiv mitgestalten und das Gemeinwesen stärken.

