/ ©APA/MAX SLOVENCIK
Die Polizei ermittelt nach einem Juweliereinbruch in Tulln
Tulln
24/10/2025
Ermittlungen laufen

Juwelier-Einbruch mit Rammbock: Polizei sucht flüchtiges Täter-Trio

Der Einbruch war gegen 3.30 Uhr verübt worden. Am Werk gewesen sein dürfte ein Trio. Es verließ den Tatort zu Fuß. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise der Bevölkerung.

von APA/Red
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

In „Rammbock“-Manier haben Unbekannte am Freitag, den 24. Oktober in den frühen Morgenstunden einen Einbruch bei einem Juwelier in der niederösterreichischen Bezirksstadt Tulln verübt. Sie entkamen mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Das Auto, mit dem sie in die Auslagenscheibe gekracht waren, ließen die Täter zurück, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion in St. Pölten auf Anfrage mit.

Trio überfiel Juwelier um 3.30 Uhr

Der Einbruch war gegen 3.30 Uhr verübt worden. Am Werk gewesen sein dürfte ein Trio. Es verließ den Tatort zu Fuß. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. (APA/RED)

