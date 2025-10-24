HOFER erweitert Sortiment: Neue Produkte ab 24. Oktober

Nach Preissenkungen bei vielen Produkten erweitert HOFER jetzt sein Sortiment. Ab heute gibt es einige neue Artikel.

Erst vor kurzem hat HOFER bei vielen Produkten die Preise gesenkt – zur Freude der Österreicher, die wegen der Teuerung auf jeden Cent schauen müssen. Mehr dazu hier: „Besonders beliebt“: Diese Produkte macht HOFER jetzt „noch günstiger“. Ab Freitag, dem 24. Oktober, wird auch das Sortiment wieder erweitert.

Neue pflanzliche Produkte bei HOFER

Passend zum 10. Weltvegantag am 1. November erweitert der Supermarkt sein Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln. Eine Untersuchung der Statistik Austria zeigt, dass der Fleisch- und Milchkonsum bereits im Jahr 2023 deutlich gesunken ist. Gründe für die pflanzliche Ernährung sind sowohl gesundheitlicher Aspekte als auch der bewusste Umgang mit Tieren. Einen positiven Effekt hat diese Ernährungsform noch: Die pflanzlichen Lebensmittel sind klimafreundlicher, da sie weniger Emissionen verursachen. Wer also öfter zu veganen Produkten greift, kann gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun.

Über 800 vegane Produkte im Sortiment

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“ ist es HOFER ein Anliegen, Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen und -formen eine leistbare, aber dennoch breite und abwechslungsreiche Produktauswahl anzubieten. Über das Jahr verteilt bietet der Diskonter deshalb über 800 vegane Artikel an. Ziel ist es, neben einer breiten Auswahl auch auf nachvollziehbare Zutaten zu achten. Deshalb tragen viele Artikel mittlerweile das internationale V-Label der Veganen Gesellschaft Österreich. Damit sollen Kunden leichter erkennen, welche Produkte wirklich rein pflanzlich sind.

