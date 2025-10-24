Mord in Maria Alm: Ex-Freund nach tödlichem Schuss angeklagt

Zu einem erschütternden Mordfall kam es im Mai in Maria Alm: Ein Mann soll seine Ex-Freundin auf einem Parkplatz erschossen und die Flucht ergriffen haben. Er wurde angezeigt und wird jetzt wegen Mordes angeklagt.

Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau, Salzburg) im vergangenen Mai hat die Staatsanwaltschaft Salzburg nun Mordanklage gegen den Ex-Freund der Frau, einen inzwischen 33-jährigen Ungarn, erhoben. Das gab Behördensprecherin Ricarda Eder am Freitag bekannt. Der Beschuldigte, der wenige Tage nach der Tat in den Niederlanden festgenommen wurde, verweigerte laut Eder bisher jede Aussage.

Tödlicher Kopfschuss: Staatsanwaltschaft erhebt Vorwürfe

Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, die aus Thüringen stammende Ex-Freundin in der Nacht auf den 3. Mai durch einen stirnseitig aufgesetzten Kopfschuss getötet zu haben. Er verwendete dazu einen Revolver, der laut Polizei behördlich registriert war. Ausgestellt wurde die Waffenbesitzkarte erst heuer.

Streit über persönliche Gegenstände eskaliert

Der Ungar und die Deutsche hatten im Pinzgau gearbeitet und sich im vergangenen Jahr kennengelernt. Es entwickelte sich eine Beziehung, die im Herbst des Vorjahres aber wieder auseinanderging. Weil beide noch Gegenstände des anderen hatten, vereinbarten sie heuer Anfang Mai das Treffen in Maria Alm, zu dem beide mit Autos kamen. Die Deutsche hatte eine Freundin mitgenommen, die allerdings im Wagen sitzen blieb. Die beiden übergaben sich die Gegenstände und verabschiedeten sich wieder. Danach hat der Ungar laut Anklage den tödlichen Schuss abgegeben.

Täter nach internationaler Fahndung gefasst

Anschließend floh er mit einem Auto, das er erst kurz vorher angemietet hatte. Er fuhr damit nach München und stieg dort in einen Zug Richtung Niederlande. Die Polizei konnte mit internationaler Hilfe die Spur des Mannes verfolgen, und fünf Tage nach dem Tötungsdelikt wurde der Ungar beim Verlassen eines Supermarkts in Utrecht festgenommen. Im August wurde er nach Österreich ausgeliefert.

„Er hätte Stimmen gehört“ – Verdächtige trotzdem zurechnungsfähig

Laut Eder hat der Verdächtige behauptet, dass es ihm psychisch nicht gut gehe. Er habe ein Schizophrenie-Problem und hätte Stimmen gehört. Deswegen wurde ein psychiatrisches Gutachten eingeholt, das ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen sei.

Vorfall in Justizanstalt: Feuer auf Matratze und Widerstand

Angeklagt wird der 34-Jährige auch wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Er soll nämlich am 5. September in der Justizanstalt Wäschestücke auf einer Matratze angehäuft und angezündet haben. Beim Einsatz soll er sich dann gegen die Beamten gewehrt haben.

Opfer zeigte Ex-Freund schon im Vorjahr an

Im Zuge der Ermittlungen ist auch bekannt geworden, dass das Opfer den mutmaßlichen Täter schon im Vorjahr wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt hatte. Konkret soll sich der Ungar Zutritt in die Wohnung der 34-Jährigen verschafft und dort einen Adventkranz beschädigt haben, was der Beschuldigte bestritt. Darüber hinaus habe er mehrmals versucht, mit der Frau Kontakt aufzunehmen und ihr auch eine Handynachricht geschickt, in der er ankündigte, ihr „das Leben zum Albtraum“ zu machen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft damals.

Keine Anhaltspunkte für Straftat: Ermittlungen eingestellt

Kurz nach Jahreswechsel stellte die Staatsanwaltschaft aber das Ermittlungsverfahren ein. „Bei der Handynachricht hat es sich schon nach dem Wortlaut um keine gefährliche Drohung gehandelt, dazu bedarf es einer konkreten Androhung einer Verletzung an Körper, Freiheit, Ehre, Vermögen oder des höchstpersönlichen Lebensbereiches“, erklärte der Sprecher. Und auch die Sachbeschädigung habe man nicht nachweisen können. Daher sei das Verfahren im Jänner eingestellt worden. (APA/RED; 24.10.25)