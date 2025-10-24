Blutspur am Steig: Deutsche Bergsteigerin nach Absturz tot

Blutspur am Berg, dramatische Rettung, doch am Ende kam jede Hilfe zu spät: Eine 63-jährige Deutsche stürzte am Traunstein ab und starb trotz Reanimation im Spital.

Am Mittwoch ereignete sich am Traunstein (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) ein tragischer Bergunfall. Zwei erfahrene Bergsteiger entdeckten beim Abstieg über den Mair-Alm-Steig eine Blutspur – und fanden kurz darauf eine schwer verletzte 63-jährige Deutsche. Die Männer, 65 und 59 Jahre alt, leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. „Mir läuft es jetzt noch kalt über den Rücken, wenn ich an die Situation denke. Wenn man die regungslose Person dann sieht, bringt man das lange nicht aus dem Kopf“, schilderte Ersthelfer Gerhard Ohler den dramatischen Moment.

Dramatische Rettungsaktion am Felsen

Bergretter, Alpinpolizei und ein Notarzthubschrauber eilten zur Unfallstelle. Aufgrund des steilen Geländes mussten die Helfer die Frau per Tau-Bergung ins Tal bringen. Dort wurde sie zunächst stabilisiert und anschließend ins Klinikum Wels geflogen. Doch ihr Zustand verschlechterte sich rasch. Sie musste bereits am Berg reanimiert werden, berichtete die Polizei.

Frau erliegt Verletzungen im Krankenhaus

Trotz aller Bemühungen der Retter und Ärzte verstarb die 63-Jährige am Freitagfrüh im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an, um die genaue Unfallursache zu klären. Die Frau war allein unterwegs, weshalb der Unfallhergang bislang unklar bleibt.