Neue Polizisten stärken Niederösterreichs Sicherheit

Im Schloss Hof wurden 189 neue Exekutivbedienstete feierlich angelobt. Innenminister Karner und Spitzenvertreter des Landes würdigten den Einsatz und das Engagement der jungen Frauen und Männer.

Ein besonderer Tag für Niederösterreichs Sicherheit: Am 24. Oktober 2025 fand im barocken Ambiente von Schloss Hof die Angelobungs- und Ausmusterungsfeier der niederösterreichischen Exekutivausbildung statt. Insgesamt 189 junge Frauen und Männer traten offiziell ihren Dienst an. Sie stammen aus fünf Polizeigrundausbildungslehrgängen, einem Lehrgang für Grenzpolizeiassistenz und zwei Kursen für Fremden- und Grenzpolizei.

Innenminister Karner: „Ein guter Tag für die Sicherheit“

Innenminister Gerhard Karner gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss: „Heute ist ein guter Tag für die Sicherheit in Niederösterreich. Diese Polizistinnen und Polizisten leisten künftig einen wichtigen Beitrag, dass unser Bundesland lebenswert und sicher bleibt.“ Gleichzeitig betonte er, dass die Personal- und Ausbildungsoffensive des Innenministeriums konsequent fortgesetzt werde.

Politik und Polizei zollen Respekt und Anerkennung

Auch Landtagspräsident Karl Wilfing würdigte das Engagement der jungen Exekutivkräfte:

„Rund um den Nationalfeiertag ist es besonders bewegend, wenn so viele motivierte Polizistinnen und Polizisten ihren Eid ablegen. Sie übernehmen eine große Verantwortung für unsere Gesellschaft – dafür gebührt ihnen unser Respekt und Dank.“

Ein starkes Zeichen für Sicherheit und Zusammenhalt

Die Veranstaltung wurde musikalisch von der Polizeimusik Niederösterreich begleitet und von zahlreichen Ehrengästen, Familien und Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung besucht. Mit der feierlichen Angelobung treten die neuen Exekutivbediensteten offiziell ihren Dienst an – und setzen damit ein starkes Zeichen für Gemeinschaft, Verantwortung und Sicherheit in Österreich.