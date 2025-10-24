Ö3-Weihnachtswunder 2025: „Die stillen Momente sind oft die lautesten“

Kurz vor Weihnachten zieht das Ö3-Weihnachtswunder wieder nach Salzburg – direkt an den Kapitelplatz. Vom 19. bis 24. Dezember sendet Hitradio Ö3 aus der gläsernen Wunschhütte, fünf Tage lang rund um die Uhr, live für Familien in Not. Moderiert wird das Event von Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll. „Das ganze Land ist dazu eingeladen, direkt vor Ort und auf allen Ö3-Kanälen die magische Stimmung zu spüren und ein Teil davon zu werden. Jedes Jahr schafft das Ö3-Weihnachtswunder ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl, das Menschen im ganzen Land berührt“, heißt es in einer Aussendung von Hitradio Ö3.

Weihnachtswunder: 36 Millionen Euro für Familien in Not

Seit der Premiere in Salzburg im Jahr 2014 wurden über 36 Millionen Euro für Familien in Not gesammelt. „Auch als Steirer fühlt sich das Ö3-Weihnachtswunder in Salzburg wie Heimkommen an. Wir werden die Stube einheizen, das Tischlein decken und laden ganz Österreich ein, in unserer Wunschhütte Platz zu nehmen. Die stillen Momente sind beim Weihnachtswunder oft die lautesten. Aber wir werden euch vor Ort auch ordentlich einheizen!“, freut sich der Grazer Philipp Hansa. „Das Ö3-Weihnachtswunder bedeutet für mich Lebensfreude, Herzenswärme, Zusammenhalt und ein einzigartiges Fest, um Familien in Not in Österreich zu helfen. Ich freue mich riesig, heuer wieder dabei zu sein und hoffe, dass uns ganz viele von euch in der gläsernen Wunschhütte am Kapitelplatz besuchen kommen“, betont Tina Ritschl.

Weihnachtswunder: 120 Stunden für Familien in Not

„Noch mehr, als wieder beim Ö3-Weihnachtswunder dabei zu sein, freue ich mich nur auf das Christkind. Noch dazu sind wir in Salzburg, wo ich ja bei der Premiere vor elf Jahren auch schon dabei sein durfte. Da schließt sich irgendwie ein Kreis. Elf Jahre und 36 Spendenmillionen von der Ö3-Gemeinde später – bin schon gespannt, wie sich das heuer anfühlt?!“, schließt sich Andi Knoll an. Insgesamt 120 Stunden lang werden die Ö3-Herzensanliegen beim Spendenfest hör- und sichtbar gemacht – und das in ganz Österreich. Musikwünsche und Spenden können während der Weihnachtswundertage rund um die Uhr vor Ort, online, per SMS oder am Spendentelefon abgegeben werden.