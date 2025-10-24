Betrugswelle: In Innsbruck ruft die „Polizei“ an und will Geld von dir

Weil in Innsbruck aktuell vermehrt die Bürger von der "Polizei" oder von "Kriminalbeamten" angerufen werden, warnt die richtige Polizei nun vor Betrügereien.

Wie die Polizei berichtet, kommt es in Innsbruck aktuell zu vermehrten Betrugsanrufen. „Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen, Bargeld und Wertsachen herauszulocken“, heißt es seitens der Beamten in einer Presseaussendung. Abschließend erklärt man noch, dass man sich einerseits selbst schützen, andererseits auch Angehörige warnen soll.

So schützt du dich vor Betrugsanrufen: Gib niemals Informationen über Wertgegenstände, vorhandenes Bargeld oder Bankguthaben preis – Polizei, Gericht oder seriöse Unternehmen fragen derartige Details nie telefonisch ab.

Beende dubiose Anrufe sofort oder frage konkret nach Name, Dienststelle und Rückrufnummer des Anrufers.

Kontaktiere Angehörige, um zu prüfen, ob tatsächlich ein Unfall oder Vorfall passiert ist.

Informiere Familie und Freunde über diese Betrugsmasche, damit auch sie gewarnt sind.

Rufe im Zweifel die örtlich zuständige Polizei über die dir bekannte Rufnummer zurück.

Betrugsanrufe kommen oft auch unter „privater Nummer“

Immer wieder kommen Betrugsanrufe auch unter „privater Nummer„. Woran das liegt, hat das Bundeskriminalamt gegenüber 5 Minuten erklärt. Grund dafür ist eine EU-weite Verordnung, die dem so genannten „Spoofing“ – dabei täuschen Betrüger österreichische Nummern vor – ein Ende bereiten soll, Bürger sollen so nicht mehr zurückrufen können. Was du dagegen machen kannst erfährst du unter anderem hier: „Private Nummer“: Wie du anonymen Betrugsanrufen ein Ende setzt.