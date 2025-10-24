Salzburger will Bitcoins zu Geld machen, bezahlt dafür einen hohen Preis

Eigentlich wollte ein 61-jähriger Flachgauer (Salzburg) Anfang Oktober nur seine Bitcoins in Euro wechseln und nahm dafür Kontakt mit einem Unternehmen per Mail auf – zuvor hatte er sich im Internet informiert. In einem Anruf wurde ihm versichert, dass seine Bitcoins mittlerweile mehr als eine halbe Million Euro wert seien. Doch er müsse zahlen, um sie sich ausbezahlen zu lassen.

Mehrere Überweisungen zwischen 2. und 23. Oktober

Daher hat der 61-Jährige dem unbekannten Täter den Desktop freigegeben und ihm auch Zugriffscodes übermittelt. Was folgte waren mehrere Überweisungen zwischen dem 2. und dem 23. Oktober auf Konten in Deutschland und Zypern. Die Ehefrau merkte, dass Geld fehlte und überzeugte ihn vom Betrug. Das Ehepaar erstattete in weiterer Folge Anzeige. „Durch die Tat entstand ein Schaden von 178.000 Euro“, berichtet die Polizei.