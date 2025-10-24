120.000 Österreicher dürfen sich über mehr Gehalt ab Jänner freuen

Mehr als 100.000 Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Berufsgruppen bekommen mit Jänner 2026 mehr Geld, die Verhandlungen zum Kollektivvertrag (KV) im Metallgewerbe sind nämlich abgeschlossen.

Die Arbeitnehmer im Metallgewerbe bekommen in Österreich mit Jänner 2026 mehr Geld - einen Abschluss für 2027 gibt es ebenfalls schon.

Die Arbeitnehmer im Metallgewerbe bekommen in Österreich mit Jänner 2026 mehr Geld - einen Abschluss für 2027 gibt es ebenfalls schon.

Einen Tag nach der Brauindustrie wurden auch im Metallgewerbe die Kollektivvertrags-Verhandlungen abgeschlossen. Rund 120.000 Arbeitnehmer österreichweit wissen nun sogar schon für die kommenden beiden Jahre, welches Plus bei ihnen auf jeden Fall am Konto landen wird. Der KV umfasst dabei Betriebe aus unterschiedlichen Bundesinnungen der Wirtschaftskammer und reicht von Elektrotechnik über die Metalltechnik, die Mechatronik, die Kfz-Technik bis hin zu den Installateuren. Auch etwa 19.000 Lehrlinge sind von den Verhandlungen direkt betroffen, heißt es seitens der Gewerkschaft PRO-GE in einer Aussendung.

So stark steigen die Löhne im Metallgewerbe 2026 an

„Das Gesamtpaket mit dauerhaften Erhöhungen für zwei Jahre sichert die Kaufkraft der Beschäftigten und gibt den vielen kleinen Gewerbebetrieben die nötige Planungssicherheit in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, so PRO-GE-Chefverhandler Reinhold Binder. Dabei gibt es für Kollektivvertrags-Löhne mit 1. Jänner 2026 ein Plus von 2,2 Prozent, Ist-Löhne steigen dann um 1,8 Prozent an. Um ebenfalls 2,2 Prozent erhöht werden die Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage, die Montagezulage und die Zulage für die zweite Schicht. Zudem steigen die Aufwandsentschädigungen um zwei Prozent, das Kilometergeld wird auf 50 Cent angehoben und ein Stufenplan zur Anhebung der Zulage für die dritte Schicht bzw. für Nachtarbeit auf vier Euro bis 2029 wurde vereinbart.

Was der KV-Abschluss im Metallgewerbe für 2027 bedeutet

Lehrlinge können sich 2026 über zwei Prozent mehr freuen, wobei im ersten Lehrjahr das Einkommen künftig 1.000 Euro beträgt und bis zum vierten Lehrjahr auf 2.000 Euro ansteigen wird. In den ersten drei Ausbildungsjahren wird ihnen vom Betrieb zudem ein Klimaticket finanziert. Mit Jänner 2027 werden Facharbeiter nach abgeschlossener Lehre übrigens einen Einstiegslohn von mindestens 3.000 Euro bekommen. Apropos 2027: Auch hier gibt es schon konkrete Erhöhungen, die KV-Löhne steigen um zwei Prozent, die Ist-Gehälter um 1,8 Prozent.